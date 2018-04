Tacke, Jahrgang 1938, der zunächst Lehrer und bis 2008 dann Öffentlichkeitsreferent der Bremer Katholiken war, verlängert als Ruheständler die lange Liste seiner historischen Veröffentlichungen emsig weiter. Für sein erstes Buch, es erschien 1985, wurden die Bleikellerleichen heimlich ins St.-Joseph-Stift geschafft. Damals zeigte sich, dass der berühmte „abgestürzte Dachdecker“ eines anderen Todes gestorben ist. Die Mumie, die man fälschlicherweise für ihn hielt, hatte eine Kugel im Leib.

Im Jahre 2016 widmete sich Tacke vermutlich vor allem noch seiner „Mär von den toleranten Bremern“. Das Buch ist in unserer Zeitung bereits vorgestellt worden. Gleichzeitig schaffte er es noch, seine kurze „Geschichte des Vereins für Niedersächsisches Volkstum“ fertigzustellen. Offiziell im Handel erhältlich ist der kleine Band nicht. Interessierte, so der Verfasser, können sich einfach bei ihm melden: „Ich hab’ da noch einige Exemplare.“

Ursprünglich sollte es nur ein Aufsatz für das Jahrbuch der Wittheit werden. Doch Tacke wäre nicht Tacke, hätte er sich dann tatsächlich darauf beschränkt. Sein schmuckes Büchlein, bebildert, interessant und flott geschrieben, umfasst 88 Seiten. Es ist als Jahrbuch des Vereins für Niedersächsisches Volkstum erschienen.

Namhafte Gründungsmitglieder

Der Verein entstand im November 1904 im Essighaus. Das Verzeichnis der 56 Gründungsmitglieder liest sich wie ein Who is who des damaligen Bremen: Bergfeld, Brandes, Buchenau, Bücking, Buff, Bulthaupt und so weiter. Heinrich Vogeler lieferte das Logo. Acht Arbeitsgruppen sollten sich fortan um Bedrohtes kümmern wie etwa traditionelle Bausubstanz oder plattdeutsche Sprache. Den Weg ab 1895 bereitete damals die Halbmonatszeitschrift „Niedersachsen“. Dabei reichte die Fläche, die man damals als Niedersachsen verstand, weit über das heutige Bundesland hinaus. Niedersachsens Hauptstadt war in diesem speziellen Fall von Anfang an Bremen. Der Verein war zeitweise dementsprechend einflussreich. Doch schon in den Anfängen blieb mancher Traum Fiktion, zum Beispiel ein Museum auf dem Stadtwerder mit echten Bauernhäusern von der Elbe bis zur ostfriesischen Grenze.

In den Jahrbüchern nach 1933 überwiegen unpolitische Themen. Doch wäre es naiv zu hoffen, dass ausgerechnet ein Verein mit solchen Zielen gegen die braune Ideologie hätte resistent sein sollen. Den, so Tacke, „zarten Versuch, die braune Vergangenheit zu thematisieren“, würde erst Baudenkmalpfleger Karl Dillschneider unternehmen, der von 1967 bis 1984 Vorsitzer war. Schon zu dieser Zeit zeigte der Verein deutliche Verfallserscheinungen: 1973 wurden vier Sommerveranstaltungen mangels Beteiligung abgesagt. „Die meisten der ursprünglichen Ziele wurden inzwischen amtlich verfolgt“, versucht Tacke, Vorsitzer ab 1994, eine Erklärung und räumt ein: Der Verein mit seinen inzwischen 68 Mitgliedern sei leider „nur noch ein Schatten seiner selbst“. Doch wohl fast jeder, der mal mitfuhr, schwärmt von den speziell für diesen Kreis angebotenen Reisen. Und zum Vortrag über die Häuptlinge Ostfrieslands und ihre Steinhäuser strömten vor gar nicht so langer Zeit sogar 145 Interessierte in den Willehad-Saal.