In seinem Vortrag informiert er über juristische Fallstricke und Notwendigkeiten der Patientenverfügung und erklärt, was Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen enthalten müssen, um rechtlich gültig zu sein. Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit, Fragen an Bernhard Gätjen zu stellen. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter der Telefon 08 00 / 001 92 14 (gebührenfrei) wird gebeten.