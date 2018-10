Leonel und Gian-Luca ließen sich von Marco Gabrielli und Larissa Löther von der Jugendfeuerwehr Huchting zeigen, wie man den Ball mit dem Wasserstrahl über die Sprossen der Leiter hüpfen lassen kann.FOTOS: WALTER GERBRACHT

Huchting. Der kleine Gian-Luca versucht den roten Feuerwehrschlauch in die richtige Richtung zu halten. Der Wasserstrahl soll einen Ball treffen, der über die Sprossen einer Leiter hüpft. Bei einem anderen Spiel müssen Tennisbälle von Pylonen per Wasserdruck gespritzt werden. "Wir wollen die Feuerwehr vorstellen und den Kindern ein wenig Spaß bieten", sagt Marco Gabrielli. Der Huchtinger ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und die hat schweres Geschütz aufgefahren. Ein Rüstwagen und ein Löschfahrzeug haben sie für den Familiennachmittag im Roland-Center mitgebracht, an dem nicht nur die Geschäfte geöffnet sind, sondern sich Huchtinger Vereine und Institutionen vorstellen.

Für Angelique war es ein tolles Gefühl, einmal auf einem Polizeimotorrad zu sitzen.

"Wir haben das Glück, dass unsere Fahrzeuge alle sehr neu sind", erzählt Gabrielli, der schon seit mehr als 20 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist. Auch ein Hausmodell, das die Rauchentwicklung bei einem Brand simuliert, haben die Feuerwehrmänner aufgebaut. "Die meisten Tote gibt es durch den giftigen Rauch", weiß Gabrielli. Deshalb wirbt die Feuerwehr für das Anbringen von Rauchmeldern. Außerdem will sie das Interesse von Jugendlichen an der Jugendfeuerwehr wecken. Ab zehn Jahren können Jungen und Mädchen mitmachen.

Ein ausrangiertes Polizeimotorrad, das Oberkommissar Axel Hinrichs und sein Kollege Berthold Nette mitgebracht haben, sorgt ebenfalls für Begeisterung bei den Kindern. Eltern knipsen Erinnerungsfotos von ihrem Nachwuchs auf dem grün-weißen Gefährt.

Der Schützenverein und der Fußballclub Huchting übernehmen mit Torwand- und Bogenschießen den sportlichen Part. Das Jugendprojekt "Stadtteilfarm Huchting" testet die Kreativität der Besucher. Mit Wolle von Schafen der Stadtteilfarm können Kinder kleine Filztiere basteln. Die neunjährige Angelique aus Woltmershausen hat sichtlich Spaß. Mit einer Nadel piekt sie in die Wolle, während Roland Döding das Konzept der Stadtteilfarm erläutert: "Wir sind ein offener Treff, zu dem Kinder und Jugendliche jeden Tag kommen können." Schafe, Ziegen, Esel, Hühner, Ponys und Hängebauchschweine leben auf der Farm. Bald sollen noch Alpakas dazukommen, sagt Döding, der selbst im Stadtteil wohnt.

Schwungstab stärkt die Muskulatur

Gesundheitstipps holt sich Brigitte Bierhorst aus Syke mit Tochter Sarah beim Stand des Fitness-Studios "Injoy". Geschäftsführer Heiko Köhler wirbt für seine Kurse mit dem sogenannten Schwungstab, der die Rumpfmuskulatur stärken soll. Brigitte Bierhorst lässt sich von Trainerin Yvonne Plotzki die Übungen zeigen. "Ich habe schon einen Stab und auch eine DVD dazu, aber alleine macht das nicht so viel Spaß", sagt sie. Ob sie die Übungen richtig mache, habe sie vorher auch nie gewusst. "Endlich weiß ich, wie es geht", freut sich die Frau.

Deutlich entspannter angehen lässt es Familie Mester aus Grolland. Bei einem Eis genießt sie den freien Nachmittag im Roland-Center, in dem mächtig was los ist. Das selbstständige Ehepaar Lars und Jeanette Mester, das in der Woche oft beruflich eingespannt ist, freut sich über die sonntägliche Einkaufsgelegenheit. "Das sollte es öfter geben, mindestens einmal im Monat", findet Lars Mester. Sein Sohn Leon hat seine Freunde Marlon, Nils und Lars mitgebracht. Eine Telefonkarte soll noch gekauft werden. "Bei den Computerspielen wird bestimmt auch noch einmal geguckt", fügt Lars Mester hinzu, der seinen Sohn kennt.