Der Reit- und Fahr-Club (RFC) Niedervieland lädt für Sonntag, 13. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf dem Vereinsgelände an der Brokhuchtinger Landstraße 76, ein. Die Voltigiergruppen werden in der Halle ihr Können demonstrieren, natürlich schaut auch der Weihnachtsmann vorbei.

