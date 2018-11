Lagerfeuer zur Einstimmung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Winterabend mit Musik und Poesie

Xos

Kirchhuchting. Zu einem "Winterabend" lädt der Verein Park links der Weser für Sonnabend, 24. November, um 18.30 Uhr in das Vereinshaus am Hohenhorster Weg 77a ein. Zur Einstimmung gibt es ab 18 Uhr einen kleinen Umtrunk am Lagerfeuer vor dem Vereinshaus. Danach sorgen Ulf Harzmeier, Wolfgang Krautwig, Sarah Kluge und Alica Boll für Musik und Poesie.