Kein Wunder, denn es ging nicht nur um Anträge für die Fördertöpfe, sondern es wurde auch eine Führung durch das fast fertiggestellte neue Quartierszentrum angeboten. Im Anschluss berichtete Claudius Jöckel vom Kulturladen Huchting über einen kulturpädagogischen Ansatz in der Flüchtlingsarbeit. Das Forum gab grünes Licht für die Win-Förderung von drei Projekten. Die Gewitterziegen wollen für die Schülerinnen der Grundschule Buntentorsteinweg einen Spieletreff anbieten und erhalten dafür 2278 Euro. Eine Stele soll an das ehemalige jüdische Ritualbad in der Vohnenstraße erinnern; das Win-Forum steuert 1770 Euro zur Finanzierung bei. Die Fortsetzung des Projektes Kunstprodukte der Wilhelm-Kaisen-Schule wird mit 6900 Euro bezuschusst.