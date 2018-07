Heimleiterin Inga Ridder (l.) freut sich über die ehrenamtliche Hilfe von Angela Huber (r.), die die Fahrradwerkstatt leitet. (Walter Gerbracht)

Huckelriede. Zwischen den leuchtend grün gestrichenen Wohncontainern am Niedersachsendamm tobt an diesem Nachmittag das Leben: Kleine wie große Bewohner des von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bremen betriebenen Übergangswohnheims tummeln sich auf dem großen, unbefestigten Platz und genießen die Abwechslung durch das Sommerfest.

Vor einem der seitlichen Riegel des U-förmigen Baus ist ein Büfett aufgebaut, daneben eine Getränkstand und eine Grillstation. An die Sitzgelegenheiten unter bunten Sonnenschirmen gegenüber schließen sich eine mobile Eisdiele, die Schminkstation und ein Stand der Stadtbibliothek an. Am letzt genannten malen Kinder Bilder aus und betrachten Wimmelbilder.

Farhan Hebbo und seine Frau sind auf dem Weg zum Buffett. Sie haben früher auch in dem Heim gewohnt und jetzt eine Wohnung ganz in der Nähe gefunden. Farhan schiebt einen Einkaufskorb mit großen Thermoskannen voller Kaffee vor sich her, seine Frau trägt eine große Platte mit selbst zubereiteten Speisen. Sie hat ein besonderes Händchen für die reichhaltigen syrischen Süßspeisen ihrer Heimat.

Hebbos sind nicht die einzigen Besucher, die sich als ehrenamtliche Helfer in den Wohnheimalltag einbringen. An der Kinderschminkstation ist zum Beispiel Merle Meyer aus der Pappelstraße in der Neustadt im Einsatz. Ein Freund, der in der Einrichtung arbeitet, hat sie darum gebeten.

„Ich habe das noch nie gemacht, aber das Schminken macht echt Spaß", sagt Merle. Und die kleinen Kunden strahlen sie an. „Ich arbeite auch über die Uni in dem Verein 'Help a Refugee", erzählt die Neustädterin, die also schon länger in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und viele Leute kennt, die sich gegenseitig motivieren.

Inzwischen legt auch der DJ auf. Er spielt tanzbare Musik. Aber noch mag sich keiner vorwagen. Vielleicht ist die Sonne einfach zu heiß. Das hält eine Radfahrerin nicht davon ab, zügig in die Pedale zu treten. Angela Huber, die Leiterin der Fahrradwerkstatt, kommt angefahren.

Auf die Frage, ob sie "Profi-Schrauberin“ sie, zeigt Huber nur ihre Hände. Ihnen ist anzusehen, dass sie zupacken können und auch mal mit fettigen Objekten hantieren. Die Leiterin der Fahrradwerkstatt arbeitet hauptberuflich in einem Fahrradladen im Viertel und ist von Anfang an als ehrenamtliche Helferin im Übergangswohnheim aktiv.

Sie beschloss, sich zu engagieren, nachdem sie bei einem Besuch in München, ihrer alten Heimat, zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle am Bahnhof die Heerscharen rat- und hilfloser Menschen gesehen hat. Und die Awo war froh über den Neuzugang in der Helferriege, der sich mit Fahrrädern auskennt. Angela Huber hat die Fahrradwerkstatt aufgebaut. Sie gibt an ihrem freien Tag jeweils fünf Stunden in das Projekt. Anfangs hätten sie viele Fahrradspenden erhalten, erzählt sie. Die Räder seien teilweise in weniger gutem Zustand gewesen und es hätte viel Arbeit investiert werden müssen, um sie wieder flott und verkehrstüchtig zu machen.

Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Verhältnisse auch noch recht chaotisch gewesen seien, blickt Huber zurück, die in Burg-Grambke wohnt. Vor der Werkstatt hätten sich lange Schlangen gebildet. Schließlich hätten die Kinder Lose mit Startnummern gebastelt. Die Menschen in der Schlange zogen Lose, bekamen dann die Hilfe, die sie brauchten. Inzwischen hat sich das deutlich entzerrt. Und die Wohnheimbewohner würden lernen, ihre Fahrräder selbst zu reparieren.

Trotzdem ist mehr Arbeit da, als sie allein bewältigen kann. Deshalb würde sich Angela Huber sehr über Verstärkung freuen. „Wer immer das ist“, sagt sie, "sollte etwas von Fahrrädern verstehen. Ich kann nicht noch jemanden ausbilden.“ Dann fällt ihr noch ein: "Ach ja, und Fahrradspenden können wir immer noch gut gebrauchen.“

In der Flüchtlingsunterkunft am Niedersachsendamm wohnen Menschen aus zehn verschiedenen Nationen, informiert Silke Ulrich, Sprecherin der Awo Bremen. "Das Heim ist nicht mehr voll belegt, weil viele inzwischen Arbeit und Wohnung gefunden haben. Dennoch leben einige Bewohner schon recht lange hier, weil es sehr schwierig ist, bezahlbare Wohnungen zu finden.“

Vorübergehend hätte es weniger Bedarf an ehrenamtlichen Helfern gegeben, bekennt Heimleiterin Inga Ridder. "Es ist schon so, dass viele Bewohner angekommen sind: Sie haben ihr eigenes Leben, gehen zur Arbeit, zum Deutschkursus und brauchen auch nicht mehr so viel Unterstützung."

Dennoch: „Es gibt einen großen Bedarf an ehrenamtlichen Helfern. Wir haben da im Moment so eine Flaute in der Willkommenskultur. Zur Zeit kommen wenig Helfer aus unserer Nachbarschaft", sagt Inga Ridder. Sie erzählt, dass es am Anfang noch Ehrenamtliche gab, die sich um den Garten gekümmert hätten. "Es wäre toll, wenn noch jemand unsere Bewohner an den Hochbeeten unterstützen würde." Und dringend würden Helferinnen und Helfer für die Kinderbetreuung benötigt.

Weitere Informationen

Wer sich im Übergangswohnheim am Niedersachsendamm ehrenamtlich engagieren

möchte, kann sich bei Inga Ridder unter der Telefonnummer 96 03 84 74 oder per E-Mail an i.ridder@awo-bremen.de melden.