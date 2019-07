Kirchhuchtinger, Varreler, Stuhrer und Moordeicher Landstraße treffen an der Haferflockenkreuzung aufeinander. An diesem Montag beginnt die Sperrung. (Roland Scheitz)

Ab Montag, 8. Juli, ist die Hafenflockenkreuzung gesperrt. Der Verkehrsknotenpunkt zwischen Stuhr und Huchting ist in den nächsten acht Wochen Baustelle. Am 20. August sollen die Arbeiten beendet seien, sagt Mona-Lisa Guzek, Leiterin des Fachbereichs Bau der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV). Anwohner, Einzelhändler und Restaurants blicken mit Unbehagen auf die lange Bauzeit.

Die Asphaltschichten müssen bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern erneuert werden. „Eine reine Sanierung der Fahrbahnoberfläche ist nicht ausreichend. Wir brauchen die Vollsperrung, damit Arbeiten im Tiefbau getätigt werden können“, sagt Hartmut Martens, Fachbereichsleiter für Verkehr, Ordnung und Gewerbe bei der Gemeinde Stuhr. Er begründete bereits im Mai gegenüber der Regionalen Rundschau damit die Stilllegeung der wichtigen Kreuzung, an der offiziell Kirchhuchtinger, Varreler, Stuhrer und Moordeicher Landstraße aufeinandertreffen. Da aber fast 100 Jahre lang die Harries-Mühle an der Kreuzung das Ortsbild in Moordeich prägte, sprechen die meisten bis heute nur von der Haferflockenkreuzung, auch wenn das Familien-Unternehmen seinen Betrieb längst eingestellt hat.

Schlechte Kommunikation

Zusätzlich zur Fahrbahnereuerung werden im Kreuzungsbereich auch Rinnenanlagen und Bordsteine erneuert. Allein diese Maßnahme dauere fünf Wochen, berichtete Jörg Schlichting von der zuständigen Baufirma, bei einer Infoveranstaltung im Rathaus Stuhr.

Aber was bedeutet dieses Bauvorhaben nun für Huchting? Viele Bewohner zeigen sich besorgt. Das Problem besteht vor allem in der schlechten Kommunikation zwischen Bremen und Niedersachsen. Denn die Baustelle beginnt unmittelbar hinter der Landesgrenze auf niedersächsischem Gebiet. Damit ist Niedersachsen allein für die Planung zuständig, auch wenn das Bauvorhaben Bremen und vor allem Huchting direkt betrifft. „Leider wurden wir nur stückchenweise und sehr schleppend informiert“, sagt Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann.

Befürchtet werden massive Auswirkungen. In den sozialen Netzwerken zeigen sich viele Bürgerinnen und Bürger beunruhigt. Besonders in der „Wir sind Huchting“- Gruppe auf Facebook zeigen die 3000 Mitglieder ihren Unmut. „Das wird ein totales Chaos geben“ ist der einstimmige Tenor. Es wird bemängelt, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und die Planung realitätsfern in Nienburg gemacht wurde.

„Wo sollen wir parken? Wo sollen wir einkaufen und wie sollen wir zum Arzt kommen?“, fragt Ralf Jerzeweski, Anwohner der Hermannsburg. Er befürchtet, dass der ganze Stadtteil lahmgelegt wird. Außerdem spricht er das Bauvorhaben an der Oberschule Hermannsburg an. Im April 2019 wurde dort der Spatenstich für das neue Hauptgebäude gesetzt, jetzt sollen die Baumaßnahmen losgehen. „Behinderungen über Behinderungen von allen Seiten“, sorgt sich der in der Hermannsburg lebende Anwohner. Ein weitere Kritikpunkt: Einzelhändlern, Restaurants und Arztpraxen durch die Baumaßnahmen die Kraft genommen werde.

Ortsamtleiter Schlesselmann verspricht: „Ich werde mir die Lage am Montagmorgen direkt ansehen und im Notfall intervenieren und Alarm schlagen“. Er hofft allerdings darauf, dass es wegen der Ferienzeit nicht so schlimm wie befürchtet wird und die Bauzeit eingehalten werde, „ansonsten müssen wir uns dort mit Nachdruck hinter hängen“.

Umleitungskonzept für Huchting

Das Bremer Amt für Straße und Verkehr (ASV) hat für Huchting ein Umleitungskonzept entwickelt, dass den Verkehr für die Dauer der Baustelle durch die Rotterdamer Straße und die Hermannsburg führt. In dieser Zeit wird es ein Halteverbot in der Herrmannsburg geben, um fließenden Verkehr zu ermöglichen. Dieses gilt ab Höhe der Rotterdamer Straße bis zur Kreuzung Kirchhuchtinger Landstraße. Weiter wird die Hermannsburg teilweise zur Einbahnstraße. Das Teilstück erstreckt sich von der Rotterdamer Straße bis zur Stuhrer Landstraße. Eine Ampel an der Rotterdamer Straße wird den Verkehr übergangsweise regulieren müssen.

Auch der Busverkehr wird sich auf die wochenlange Sperrung einstellen müssen und hat ein Umleitungskonzept (Grafik) erarbeitet. „Mehrere Haltestellen können nicht bedient werden, deshalb sind Umleitungen in beide Fahrtrichtungen hergerichtet worden“, berichtet Andreas Holling von der BSAG. Vor allem die Buslinie 55 ist betroffen. Die Haltestellen Rotterdamer Straße bis Moordeicher Landstraße werden in Richtung Brinkum entfallen. In Richtung Roland-Center können die Haltestellen Moordeicher Landstraße bis Friedhof Huchting nicht bedient werden. Am Hexendeich halten die Busse in Fahrtrichtung Roland-Center an der gleichnamigen Haltestelle in Gegenrichtung. Man müsse also besonders am Hexendeich darauf achten, in welche Richtung der Bus fährt. Für die Haltestelle Schule Moordeich in Fahrtrichtung Roland-Center wird eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand vor der Schule entgegen der regulären Fahrtrichtung eingerichtet. Buslinien, die aus Delmenhorst und Varrel kommen, werden über die Dovenmoorstraße Ecke Schevinger Straße umgeleitet. Das betrifft die Buslinien 204 und 214. Eine Schranke wird den Verkehr dort leiten. Andere Kraftfahrzeuge müssen die Strecke indes umfahren.