Mathias Feimer (v. l.) und Roland Wozniewski informieren über das Klimaschutz-Projekt. Sie wollen möglichst viele Mitstreiter finden. (Walter Gerbracht)

Huchting. Das Nachbarschaftsprojekt „Klimaschutz in Huchting. Wir handeln“, das eng mit Arbeit & Ökologie kooperiert, nutzte den traditionellen Pflanzenflohmarkt auf dem ökologischen Lehrgelände an der Amersfoorter Straße 8, um sich öffentlich vorzustellen. Seit März dieses Jahres läuft das vom Bundesumweltministerium und der nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Projekt, das über zwei Jahre finanziert wird. Das Huchtinger Projekt ist eines von insgesamt elf Vorhaben, die vor Kurzem in Bremen an den Start gegangen sind.

„Kurze Wege bei Lebensmitteln ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Mathias Feimer, der beim Bürger- und Sozialzentrum arbeitet. „Denn die langen Transportwege zum Beispiel für Bananen aus Costa Rica oder Kiwis aus Neuseeland erzeugen erhebliche Emissionen von Kohlendioxid.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Roland Wozniewski führt er das Klimaschutz-Projekt im Quartier durch.

Dass Ernährung, Klimaschutz und Müll in engem Zusammenhang stehen, soll ein Stadtteil-Kühlschrank zeigen: „Wir retten Lebensmittel, die wir derzeit vom angrenzenden Edeka-Markt abholen und die sonst weggeschmissen würden“, berichtet Roland Wozniewski und zeigt auf die zahlreichen Kisten voller Champignons, Erdbeeren, Bananen oder Weintrauben – alle noch in bestem Zustand, ohne Spuren von Fäule oder Schrumpel. Aus dem Kühlschrank könne sich jeder bedienen und kostenlos Lebensmittel mitnehmen, betont er. Wo das Kühlgerät künftig stehen soll, ist allerdings noch nicht sicher. Und um möglichst viele Lebensmittel zu retten, wird für das Klimaprojekt auch noch ein Lastenfahrrad angeschafft.

Besonders kurz sind die Wege für Lebensmittel, und damit klimafreundlich, wenn Gemüse, Kräuter oder Obst in Urban-Gardening-Flächen angebaut werden. Davon sollen durch das neue Klimaschutz-Projekt möglichst viele in Huchting entstehen. „Mit dem Garten der Schule an der Robinsbalje haben wir bereits eine Kooperation vereinbart“, berichtet Mathias Feimer. „Die Kinder werden dort lernen, wie man Kräuter und Gemüse groß zieht, sie sollen damit mehr Wertschätzung für die essbaren Geschenke der Natur entwickeln.“ Denn es komme auf das Verhalten der Menschen an, wenn das Klima wirksam geschützt werden soll. Daher müsse man die Kinder für dieses Thema zuerst sensibilisieren.

Im Stadtteil mehr Obst und Gemüse anbauen, Lebensmittel-Überschüsse retten und verwerten, aber auch Müllvermeidung stehen auf der Agenda der Aktivisten. Roland Wozniewski und Mathias Feimer kümmern sich bereits darum, dass weniger Abfall herumliegt: „Wir haben in einem Übergangswohnheim begonnen, und etwa zehn Kinder und Erwachsene haben beim Müllsammeln eifrig mitgemacht. Menschen, die aus Syrien oder Nigeria stammen, haben uns erzählt, welche Probleme sie mit Müll in ihrem Herkunftsland haben“, erzählt Roland Wozniewski.

Das große Thema Müll und Abfall, das für das Weltklima große Bedeutung hat, soll außerdem in Schulen thematisiert werden, zum Beispiel in Form von Spielen oder einem Quiz. „Schon in unserem Zwischenbericht am Ende des Jahres legen wir in einer CO2-Bilanz dar, was wir für den Stadtteil Huchting erreicht haben“, kündigt Mathias Feimer an, „und zwar in konkreten Zahlen.“

Das Klimaschutzprojekt beinhaltet darüber hinaus auch das Thema Entsiegelung von Flächen. „In einem weiteren Schulprojekt sollen Jugendliche zunächst im Stadtteil fotografisch dokumentieren, wo überall Boden versiegelt ist, und in einem Ideen-Workshop wird nach Möglichkeiten der Entsiegelung gesucht“, führt Mathias Feimer weiter aus. „Im Idealfall entsteht aus einer entsiegelten Fläche ein neues Urban- Gardening-Projekt“, womit sofort der Bezug zum Klimaschutz hergestellt wäre. „Je mehr mitmachen – seien es Kinder, Jugendliche, Neubürger oder Alteingesessene – desto besser", wünscht sich Mathias Feimer. "Unser Anliegen ist es, möglichst viele Anwohner in Huchting direkt zu erreichen.“

Diese Informationen waren für die Pflanzenflohmarktbesucherinnen und -besucher praktisch eine kostenlose Zugabe, die sich bei regnerischem Wetter nach Huchting auf den Weg gemacht hatten, so wie Karin Menke. Sie stöbert gern, und beim Pflanzenflohmarkt findet sie, was in fast jedem Garten gedeiht, zum Beispiel Tomaten oder Petersilie. Sie entdeckt aber auch besondere Kräuter, die seltener in einem Gartenfachgeschäft zu finden sind, zum Beispiel Bärlauch oder Lungenkraut. „Ich finde es spannend, zu sehen, was Privatleute aus ihrem Garten alles anbieten“, bekennt Karin Menke, die einen großen Rhabarber in der Hand hält, denn ihr eigener im Garten ist den Wühlmäusen zum Opfer gefallen.

In den vielen kleinen Blumentöpfen, die aus dem Garten von Petra und Jens Neumann aus Harpstedt stammen, sprießen reichlich Tomaten. „Unser Garten musste mal wieder verjüngt werden“, erzählt Petra Neumann. „Und wir bieten auf dem Pflanzenflohmarkt von A & Ö an, was wir übrig haben.“ Zum Beispiel die Jakobsleiter, die bald blauviolette Blüten bilden wird, aber auch Marmelade, die aus eigenen Früchten im Garten gekocht wurde. Nebenan gibt es ungewöhnliche Gräser in großer Auswahl, etwa Chinaschilf oder Stachelschweingras, aber auch heimisches Pfeifengras.

„Auf dem Pflanzenflohmarkt können Leute verkaufen, was sie hobbymäßig im eigenen Garten vermehren“, erklärt Susanne Nobel von A & Ö, einem Betrieb der Gesellschaft ÖkoNet, „und sie können auch tauschen oder etwas verschenken.“ Seit den 90er-Jahren wird der Pflanzenflohmarkt auf dem ökologischen Lehrgelände veranstaltet. Und auch dieses Mal hat der Pflanzenfreund bei gut einem Dutzend der Stände eine große Auswahl zwischen Blühstauden, Kräutern, Obst, Gemüse oder Gräsern.

„Wir von A & Ö haben den Schwerpunkt in diesem Jahr auf insektenfreundliche Pflanzen gelegt“, erzählt Umweltbildnerin Birgit Wendelken. „So kann jeder etwas aktiv gegen das Insektensterben tun.“ Und zu den besonders geeigneten heimischen Arten zählen zum Beispiel Bärlauch, Waldmeister oder Frauenmantel, die in kleinen Töpfen angeboten werden.