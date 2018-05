Im Bremer Süden fällt keine Einrichtung in die letztgenannte Kategorie. Diese muss nach einer Senatspressemitteilung mindestens fünf Tage in der Woche geöffnet sein und Beratungen und zielgruppenspezifische Angebote für junge Ältere, Hochbetagte und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen oder mit Behinderungen sowie speziell für Männer bieten. Dafür würde ein Zentrum plus 43 000 Euro an Unterstützung erhalten.

Auch ein Treff ist im Quartier links der Weser nicht angesiedelt. Ein solcher müsste „ein Angebot bereitstellen, das den spezifischen Bedarfen im Einzugsgebiet gerecht wird, ohne dass für die Tätigkeit genauere Vorgaben gemacht werden“.

Von den fünf Begegnungsstätten im Bremer Süden erfüllen alle die Kriterien für ein Zentrum: Ein solches muss laut Senatspressestelle mindestens drei Tage die Woche geöffnet sein und unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Die Begegnungsstätten des Diakonischen Werks im Buntentor, des Vereins „Aktive Menschen Bremen“ (Ameb) in Woltmershausen, Huchting und Habenhausen bekommen je 33 000 Euro Zuschuss. Außerdem fällt die Begegnungsstätte Kattenturm in diese Sparte. Ihr werden im nächsten Jahr allerdings nur noch 20 000 Euro zugedacht, knapp 10 000 Euro weniger als bislang. Letzteres ist die Mindest­fördersumme an Steuergeldern für ein Jahr für ein Zentrum. In der Regel gibt es 30 000 Euro.

Den Einrichtungen im Bremer Süden hat die Sozialdeputation insgesamt 152 000 Euro an Fördermitteln für das nächste Jahr bewilligt. Das bedeutet in der Summe ein Minus von rund 1300 Euro. Alles in allem sind für die Offene Altenhilfe in Begegnungsstätten der Stadt Bremen nach dem Haushaltsanschlag für 2018 rund 900 000 Euro vorgesehen.