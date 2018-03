Getreideernte in den 1930er-Jahren: Viele Frauen arbeiteten zu dieser Zeit auf den Feldern mit. (Arbeitskreis Arster Geschichten)

März 1918 berichtet über die am voraufgehenden Sonntag, 2. März, durchgeführte Veranstaltung der SPD in ihrem Stammlokal Wrede an der Arster Heerstraße/ Ecke Arster Landstraße. Es handelte sich um eine „sehr bescheidene Aktion“, wie die Autorin des Berichts vermerkt, also es waren nur wenige Frauen erschienen. Den Grund sieht sie darin, dass „unsere Frauen auf dem Lande noch immer nicht daran gewohnt sind, solche Versammlungen zu besuchen“. Dennoch freute sie sich über die „hübsche Anzahl von Frauen, die erschienen war, um der Rednerin zu lauschen“.

Als Rednerin wurde die „Genossin Vogt“ vorgestellt, die die Lage der arbeitenden Frauen schilderte. „Heute werde die Frau des Arbeiters zum Mitverdienen gezwungen. Mit zwölf Millionen sei die Zahl der in Deutschland erwerbstätig beschäftigten Frauen wohl eher zu niedrig als zu hoch angeschlagen. Die Folgen davon seien, daß allein in Deutschland jährlich 10 000 Mütter bei der Geburt sterben, 400 000 Säuglinge sterben jährlich.“ Hier muss hinzugefügt werden: Wir befinden uns im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges und viele Frauen ersetzten die Männer, die als Soldaten an der Front waren, in der Produktion.

Die Gastwirtschaft Wrede um 1900 in Arsten. Dort fand 1918 zum Internationalen Frauentag eine Frauenversammlung statt. (Arbeitskreis Arster Geschichten)

Belastende Arbeitsbedingungen

Auf die Frauen in Arsten trafen diese Aussagen ebenfalls zu, insbesondere die Frauen, die mit ihren Familien in den sogenannten Häuslingshäusern lebten. Diese Häuser, die auch „kleine Häuser“ genannt wurden, gehörten zu den Bauernhöfen und die Bewohner waren verpflichtet, dem Bauern bei der Landarbeit und Ernte zu helfen. Wie sich das insbesondere für die Frauen auswirkte, beschrieb der Arster Chronist Wilhelm Runge 1967 in einem Artikel über die Situation der Häuslinge: „Wieviele Frauen waren immer wegen der Helferei aufgeregt. Man wollte waschen, das Wasser im Kessel kochte, dann kam manchmal noch morgens der Bescheid – um sieben soll es zum Rübenhacken gehen. Oder man wollte mit Gemüse nach Bremen – von Tür zu Tür, das brachte mehr. Oder am Nachmittag haben die Frauen auf dem Felde Korn geladen oder die Wagen in der Scheune abgestakt, das Zeug ist bei der Wärme alles durchgeschwitzt, es geht auf den Abend zu – noch kein Feierabend, es wird schummerig – noch keine Ruhe. Und dann kommt der Bauer und sagt: Fronslüe glieks kummt de Mond, wi kön‘t man noch‘n paar Fö‘er nah Hus halen – wer weet, wie dat morrn utsehn deit. Und dann werden schweren Herzens weitere Fuder geladen, Widerreden gab es nicht. Zu Hause sitzen Mann und Kinder und warten auf das Essen (abends wurde warm gegessen) und die Frauen mußten immer noch bereitstehen. Wenn der Bauer mit Wagen zum Felde fuhr und seine Leute mitnehmen wollte, hielt er kurz vor der Straße und klappte ein paar Mal mit der Peitsche, um „seine Frauen“ herbeizurufen. Die, die das Glück hatten, ihre Mutter im Hause zu haben, konnten beruhigt hingehen und auf den Wagen steigen. Aber die mit ihren kleinen Kindern hatten hier und da noch etwas zu erledigen, konnten dann den Wagen nicht mehr erreichen und liefen dann quer durch die Feldmark oft bis fast zum Kattenturm, um rechtzeitig hinzukommen. Und dann die Angst - was wird mit den Kindern. Ab und an sahen freundliche Nachbarn mal nach dem Rechten, das war aber auch alles. Als Häuslinge durften sie doch ihren Bauern nicht erzürnen - wenn sie nicht pünktlich helfen konnten, waren sie keine geeigneten Mitarbeiter und verloren bei nächster Gelegenheit die Wohnung. Und dann wohin? Oftmals brachten die größeren Kinder die Säuglinge zur Feldarbeit, damit die Mütter ihre Kinder zwischendurch stillen konnten.Wenn das Korn geschnitten wurde, die Männer also nicht zur Arbeit gingen, mußte jede Frau hinter ihrem mähenden Mann ausnehmen und binden. Der Bauer nahm dann einen Demijohn Schnaps mit aufs Feld für die Schnitter. Diese angeregt durch den Schnaps animierten sich dann gegenseitig, wer wohl am schnellsten und saubersten ­mähen könnten – die oft hochschwangeren Frauen waren dann wieder die Leidtragenden dabei - sie konnten in der Reihe nicht mitkommen und wurden dann auch manchmal noch von den andren gehänselt. Wenn eine Oma im Hause blieb, die noch rüstig war, konnte eine Frau leicht weggehen. Aber wenn sie mit kleinen Kindern tagsüber ­allein war, ist es oft schwer geworden. Wie war es doch damals mit dem Kindersegen? Alle zwei Jahre kam der Storch bestimmt, oft auch häufiger. Zwar war die Kinder­sterblichkeit groß, bedingt durch die enge Kate, durch die luftleeren Butzen und das beengte Zusammenwohnen mit dem Kleinvieh.“

Die Wohnverhältnisse in diesen „kleinen Häusern“ waren beengt und oft durch Feuchtigkeit belastet. Das war der Gesundheit nicht förderlich und so kam es hier immer wieder zu Tuberkuloseerkrankungen. Auch das enge Zusammenleben mit dem Kleinvieh, das der Selbstversorgung diente, trug dazu bei. Die Familien hatten meistens viele Kinder und das brachte zusätzlich Probleme in den kleinen Wohnungen mit sich. Die Kindersterblichkeit, die in dem Vortrag von der Rednerin Vogt angesprochen wird, war auch in Arsten hoch und nicht wenige Frauen verloren bei der Geburt ihr Leben. Der Mann versuchte dann schnell eine neue Frau zu finden, um die große Kinderzahl versorgt zu wissen, denn er ging seinem Beruf als Steinsetzer nach und war den ganzen Tag auf der Straße tätig – ob in der Stadt Bremen oder auf dem Lande.

Die Frauen waren aber nicht nur durch das „Helfen“ belastet, sondern auch durch die Arbeit im Haushalt und die Arbeiten für die Selbstversorgung, sei es beim Gemüseanbau auf dem Lande oder die eigene Getreideernte. Das Korn lieferte Mehl für das Brot aber auch Futter für die Aufzucht eines Schweins, das im Winter geschlachtet wurde. So ist es nicht verwunderlich, dass ihnen kaum Zeit blieb sich an einer Versammlung zu beteiligen.

Gewerkschaftliche Organisation

Der Appell der Rednerin „Die Arbeiterfrauen müssen sich zusammentun in den gewerkschaftlichen und politischen Organisationen um gemeinsam mit den Männern für sich das passive und aktive Wahlrecht zu erkämpfen.“ Die Männer waren gewerkschaftlich organisiert, wie die Steinsetzer im Bremer Steinsetzerverein, der 1888 gegründet wurde. Ihre politische Heimat hatten sie in der Sozialdemokratischen Partei, die in Arsten im Jahr 1906 entstand.

Die Frauen dagegen waren bisher wenig organisiert und politische rechtlos. Dennoch waren einige von ihnen bereits erwerbstätig beschäftigt, so etwa in Arsten im Konsum, der seit 1911 an der Arster Heerstraße bestand. Der Konsum bot als Selbsthilfeeinrichtung der Arbeiterbewegung und seinen Genossenschaftsmitgliedern eine günstigere Einkaufsmöglichkeit. Damit konnten die Arbeiterfamilien mit ihrem Einkommen besser über die Runden kommen.

Die Rednerin Vogt begründet im Folgenden, warum die politische Einflussnahme der Frau notwendig und wie das Frauenwahlrecht zu erreichen ist. Der erste Frauentag wurde in Deutschland gerade sieben Jahre zuvor am 19. März 1911 gefeiert und hatte als Ziel das Frauenwahlrecht zu erkämpfen. Die Hoffnung sollte schneller erfüllt werden, als gedacht. Im November 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem damit einhergehenden politischen Umbruch, vom Kaiserreich zur Republik wird auch das Frauenwahlrecht kommen.

Der Arbeitskreis Arster Geschichte(n) beteiligt sich mit diesem Beitrag am bundesweiten Tag der Archive, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Bremer Archive, in dem sich alle Archive der Stadt zusammengeschlossen haben. In diesem Jahr steht der Archivtag unter dem Motto „Demokratie und Bürgerrechte“.