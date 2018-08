Huchting. Fast ein Jahr hat der Umbau des Übergangswohnheims Wardamm gedauert. In dieser Zeit wurden drei von fünf Wohncontainern neu errichtet. Die Einweihung der Neubauten haben die Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste beim Sommerfest gefeiert.

Das Sommerfest fiel aufgrund der Umbauarbeiten deutlich kleiner aus als in den Vorjahren. Grund dafür war, dass während des Abrisses und des Neubaus der drei Wohncontainer das Wohnheim nur noch mit 38 Flüchtlingen belegt war. „Häufig haben wir mit bis zu 100 Bewohnern gefeiert. Dieses Mal hatte es eine fast schon familiäre Atmosphäre, was mir sehr gefallen hat“, erzählt Sana Jassin, die Leiterin des Awo-Übergangswohnheims. „Die Bewohner haben Kuchen gebacken, die Kinder haben mitgeholfen, Luftballons aufzuhängen und zu dekorieren. Die Feier bildet den Abschluss der Umbauarbeiten, und unsere Bewohner spüren, dass sich am Wardamm etwas zum Positiven verändert hat.“

Beim Sommerfest wurden auch Werke aus der Kreativwerkstatt gezeigt. Zu diesen gehörte auch eine Plane, auf der die Bewohner ihre Wünsche und Hoffnungen dargestellt haben. Der zwölfjährige Sohn einer dreiköpfigen Flüchtlingsfamilie hat darauf seinen Wunsch festgehalten, bald wieder zur Schule gehen zu können und dort neue Freunde zu finden. Mit der Unterstützung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) konnte er bereits bei einer Schule in der Umgebung angemeldet werden.

Annähernd 25 Jahre mussten Flüchtlinge in drei, zuletzt immer stärker sanierungsbedürftigen Wohncontainern direkt neben der Ochtum leben. Seit 2001 sind zwei weitere Wohncontainer gebaut worden, die seitdem Flüchtlinge beherbergen. „Diese beiden Container mussten nicht abgerissen werden. Bei den drei älteren Wohncontainern handelt es sich jedoch um Leichtbauten, die nicht ausreichend gedämmt waren“, berichtet Sana Jassin. Zumal die meisten Wohncontainer sind nicht auf diese lange Nutzungsdauer ausgelegt sind.

Technik auf aktuellem Stand

Die nun abgerissenen Wohncontainer waren bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Feuchtigkeit war in die Innenräume eingedrungen, und es gab einen Insektenbefall, berichtet die Leiterin. „Die neuen Gebäude entsprechen dem aktuellen Stand, was Dämmung und Technik anbelangt, wodurch sich auch Heizkosten einsparen lassen.“

Der Neubau der drei Wohncontainer hat ein knappes Jahr gedauert. Von der Planung über die Gestaltung der Innenräume bis hin zur eigentlichen Bauphase sei alles reibungslos verlaufen, bilanziert Jassin. Die Bauleitung gewährte den Awo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung auch Mitsprache bei der Innenraumgestaltung.

Mit je drei Betten, einem Metallschrank und einem Kühlschrank sind die einzelnen Wohnungen in den neuen Wohncontainern nun jeweils für drei Personen ausgelegt. Die Wohnungen haben eine Grundfläche von 23 Quadratmetern und sind sehr spartanisch eingerichtet. Die Bewohner können jedoch Bilder aufhängen oder die Wände neu streichen.

Für Sana Jassin, die als Awo-Mitarbeiterin darüber hinaus noch das Flüchtlingsheim an der Huchtinger Heerstraße leitet, war es wichtig, dass die neuen Gebäude ebenfalls Platz für Großfamilien bieten. Eine maximal zehnköpfige Familie kann dazu in zwei Zimmern untergebracht werden, die durch eine Durchgangstür miteinander verbunden sind. „Durch die Abtrennbarkeit der Räume, können sich Eltern auch einmal zurückziehen“, sagt Jassin. Zudem bietet der Neubau die Möglichkeit, dass gesundheitlich eingeschränkte Personen, die Ruhe benötigen, auch Einzelzimmer bewohnen können. Einer der Bewohner, der auf Ruhe angewiesen ist, leide beispielsweise an einer starken Herzschwäche mit Diabetes.

Wenn die Bewohner am Wardamm Anfang September die neuen Zimmer beziehen, erhalten sie auch eine neue Grundausstattung, die neben einer Matratze auch einen Bettbezug, Kissen und Kochgeschirr umfasst. Im Gegensatz zu Notunterkünften kochen die Bewohner ihr Essen selbst und sind nicht auf einen Cateringservice angewiesen. Durch das Kochen ihrer eigenen Speisen erhielten sie einen Teil Selbstbestimmung zurück, betont Jassin, und könnten somit ihren Ernährungsgewohnheiten auch besser nachkommen.

Jeden Montag kocht darüber hinaus eine Awo-Mitarbeiterin mit den Frauen gemeinsam im Heim. In einem der Räume gibt es auch einen kleinen Kindergarten, in dem die Jüngsten betreut werden. Über einen Durchgang haben sie die Möglichkeit, den neuen Kinderspielplatz zu benutzen, der im vergangenen Jahr errichtet worden ist.

Die Aufenthaltsdauer im Flüchtlingsheim Wardamm hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verlängert. Nach Aussage von Sana Jassin liegt dies nicht zuletzt daran, dass sich der Wohnungsmangel in Bremen verschärft hat. Dies stünde im starken Kontrast zu der Vergangenheit, in der einige Bewohner weniger als einen Monat in einem Übergangswohnheim geblieben seien. Sobald die Flüchtlinge eine Wohnung gefunden haben, helfen in der Regel Anwohner aus Grolland ehrenamtlich bei den Umzügen in ihre neuen Wohnungen mit. Über diese Unterstützung ist die Awo froh.

Sana Jassin kennt die Bedürfnisse und Nöte der Bewohner sehr gut, da sie selbst neun Jahre in einem Flüchtlingsheim in Huchting gelebt hat. Als sie und ihre Familie 1996 nach Bremen kamen, galt noch eine andere gesetzliche Regelung. Bevor ein Flüchtling eine Wohnung beziehen durfte, musste erst eine Aufenthaltsgenehmigung erfolgreich erteilt werden, was seinerzeit meist eine lange Zeit in Anspruch nahm.

Ein großer Teil der Flüchtlinge stammt aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Sana Jassin spricht kurdisch und arabisch und kann daher mit den Bewohnern direkt kommunizieren. Die Einrichtungsleiterin erzählt, dass die Flüchtlinge dafür sehr dankbar sind, dass sie jemanden haben, mit dem sie ohne Übersetzer kommunizieren können.

Sana Jassin berichtet auch davon, wie die Bewohner zu ihr kommen und von ihren Nöten und Ängsten sprechen. „Und auch wenn man die Heimleitung ist, ist man in diesen Situationen gleichzeitig Vater, Mutter und Schwester. Dann erzähle ich meist davon, dass ich vor 20 Jahren dort saß, wo sie jetzt sitzen und sie das Gleiche erreichen können.“