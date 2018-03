30 Uhr im Theater am Leipnitzplatz, die Produktion „Gelgit - Gezeiten“ in türkischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Hierbei schlüpfen die beiden Schauspieler Elif Temuçin und Erkan Uyanıksoy in die Rollen von zwei ausgegrenzten „Reisenden“, die das gesellschaftliche Zusammenleben in der Heimat und in Europa unter die Lupe nehmen. Mit starken Theaterbildern entlarven sie die Absurdität ihrer Lage und schärfen den Blick auf dieses brisante Gegenwartsthema. Karten gibt es für 21 Euro, ermäßigt für 13 Euro. Ab fünf Personen kostet die Karte 19 Euro, ermäßigt elf Euro.

Max Goldt liest am Montag, 12. März, um 20 Uhr aus seinen Texten. Er ist nicht nur ein einzigartiger Autor, es ist vor allem seine unverwechselbare und kongeniale Art des Vortrags, die seine Lesungen adelt. Goldt ist ein Meister der leise modulierten Stimme, mit er die kleinen infamen Absurditäten des Alltags aufspießt und unter dem oberflächlich Banalen eine Parallelwelt von Absurdität und Komik entdeckt. Der Aberwitz seiner Geschichten fußt zumeist auf einer bestechenden Logik, denn Golds Beobachtungsgabe ist ebenso scharf wie seine Schreibe pointiert ist. Die Karten kosten 17 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

An diesem Montag steht um 12 und 19 Uhr das Tanztheaterstück „RVLTN“ auf dem Programm. Beteiligt sind Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs der Oberschule am Leibnizplatz in Kooperation mit dem Tanzwerk Bremen und der Shakespeare Company. Das Stück befasst sich mit der Bremer Räterepublik von 1919. Die Karten kosten fünf Euro, ermäßigt drei Euro.