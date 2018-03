Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Amy bemalt eine Figur für den Fähranleger

Ulrike Troue

Eine fröhliche Menschengruppe soll künftig den Ankommenden und Abfahrenden am Anleger der Weserfähre am Lankenauer Höft in Pusdorf begegnen, die am Sonntag, 22. April, wieder ihren Betrieb aufnimmt.