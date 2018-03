Die Zuschauer dürfen gerne einmal reinschauen. „Helfen ist wichtig!“, denkt Andi. Doch wie und wem hilft man eigentlich? Er macht sich auf die Suche nach Antworten. Und am Ende verstehen die Zuschauer: Hilfe kommt manchmal von jemandem, von dem wir es gar nicht erwarten. Pablo Keller von der „Comapnia T“ schlüpft in die Rolle des barmherzigen Samariters und transportiert das gleichnamige Gleichnis in unsere heutige Zeit. In der Inszenierung aus Schauspiel, Figuren- und Schattenspiel unter Regie von Marion Witt und mit Musik von Ezzat Nashashibi spielt Keller die bekannte Geschichte für Kinder ab drei Jahren kindgerecht und humorvoll. Der Eintritt zu der 45-minütigen Veranstaltung der Kinderbühne St. Johannes ist frei, Spenden sind erbeten.