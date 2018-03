Was tun, wenn der Wasserhahn tropft? Wie geht man vor, wenn der Siphon verstopft ist? Was ist das eigentlich? Dieter Fritz weiß Rat. „Das ist ein Geruchsverschluss an Spülen oder Waschbecken. Es gibt im wesentlichen zwei Bauformen, den Flaschensiphon und den Rohrsiphon.“ Der „Universalwerker“ aus Mahndorf gibt für die Volkshochschule im Bremer Süden Wochenendseminare unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“.

Damit fühlen sich Menschen angesprochen, die kleine Reparaturen im Haushalt selber machen möchten. Zum Beispiel Petra Meier. Sie wohnt in der Vahr und macht mit, „weil ich handwerkliche Arbeiten im Haushalt selber ausführen möchte – und um nicht immer irgendwelche männliche Bekannten bitten zu müssen.“ Und sie hat nach eigenen Worten viel gelernt. „Der Kurs ist sehr, sehr interessant. Ich kann ihn nur jedem empfehlen.“

Viel Anschauungsmaterial

Nicht zuletzt auch, weil Dieter Fritz jede Menge Anschauungsmaterial für seine Kursteilnehmer zusammenträgt. Da liegen Übungssiphons bereit, verschiedene Bohrmaschinen, Bohrer für unterschiedliche Einsatzzwecke und so weiter. Seit dem vergangenen Jahr hat er seine Demonstrationsobjekte durch einen Bildschirm erweitert, an dem er noch präziser erläutern kann, wie Dinge funktionieren. Denn der handwerklich geschickte Mahndorfer beginnt immer mit der Theorie und geht dann aber sehr schnell dazu über, praktische Übungen anzubieten.

Gesine Dölle interessiert sich für Flüssigdübel und fragt ganz genau nach. Wieso das? „Ist doch klar: Wenn ich schon mal einen Fachmann an der Hand habe, stelle ich alle meine Fragen. Das ist doch der Sinn der Sache“, sagt die Teilnehmerin aus Schwachhausen. Sie weiß sehr genau, wie viele Dinge kaputt gehen können, weil sie in ihrer Wohngemeinschaft für Reparaturen zuständig ist.

Flüssigdübel würden zum Beispiel eingesetzt, wenn ein Dübel in einem Hohlziegel befestigt werden soll, erklärt Dieter Fritz. „Und wie merke ich denn, ob ich einen Hohlstein vor mir habe? Man sieht es der Wand doch nicht an“, bohrt Gesine Dölle weiter. Der Kursleiter hat einen Hohlstein dabei. Und er lässt die Teilnehmerin einfach ein Loch in den Stein bohren. Nach einem kleinen Moment trifft Dölle auf das Loch, und der Bohrer fällt durch. „Daran merken sie das“, sagt der Mahndorfer Referent – und alle Teilnehmerinnen murmeln zustimmend.

Eine Teilnehmerin ist sogar aus Dörverden gekommen und hatte lange und im weiten Umkreis bis Hannover nach einem solchen Kursus gesucht. Auch sie äußert sich über das Volkshochschulangebot begeistert. Bisher sei ihr nicht klar gewesen, dass man seinen FI-Schalter jedes halbe Jahr einmal testen sollte, führt sie als Beispiel für den persönlichen Lerneffekt an. „FI-Schalter sind Fehlerstrom-Schutzschalter, die den Sicherungen vorgeschaltet sind, um gefährliche Fehlerströme gegen Erde und damit gefährliche Stromunfälle zu verhindern“, erklärt sie. Denn das hat sie zuvor von Dieter Fritz erfahren.

Der Mahndorfer Kursleiter ist ein ruhiger Mann, der eine große Kompetenz ausstrahlt. Er weiß auf jede Frage eine leicht verständliche Antwort. Und auf die Idee, seine Kenntnisse und Fertigkeiten in Seminaren weiterzugeben, ist der gelernte Elektriker gekommen, nachdem er ein geerbtes Haus aus den 1960er-Jahren grundsaniert und energetisch auf den aktuellen Stand gebracht hatte. Folgerichtig absolviert er gerade eine Zusatzausbildung zum Energieberater.

Erfahrungen aus Werkstatt-Kollektiv

Seine umfassenden handwerklichen Fähigkeiten hat sich Dieter Fritz in Oldenburg angeeignet. Dort hat er 25 Jahre lang in einem Werkstatt-Kollektiv gearbeitet, in dem sehr viele Gewerke vertreten waren. Es gab eine Tischlerei, einen Bootsbauer, eine Autoreparaturwerkstatt, eine Schlosserei, eine Fahrradwerkstatt sowie eine Elektrowerkstatt – und in allen Bereichen hat er eine Ausbildung bekommen, außerdem viel in den einzelnen Bereichen gearbeitet. All dies war bei der Renovierung seines Hauses hilfreich.

Für die Wochenendseminare „Reparieren statt wegwerfen“ hat Dieter Fritz inzwischen auch einen Reader entwickelt, ein etwa 100-seitiges Nachschlagewerk, das er allerdings nicht vollständig mit seinen Teilnehmern durcharbeiten kann. In der Regel beginnt er mit dem tropfenden Wasserhahn und verstopften Siphon. Er informiert über Schimmelbildung, spricht die Heizung an, demonstriert Befestigungstechnik und geht immer gern auf die Fragen der Teilnehmerrunden ein, die überwiegend aus Frauen bestehen.

Geben sich die Männer ungern die Blöße nicht Bescheid zu wissen? „Ja“, sagt Dieter Fritz. „Das Problem ist, dass Männer ja immer alles besser wissen, und Frauen einfach besser zuhören. Außerdem ist es so, dass Frauen sich zunehmend weniger den Hammer aus der Hand nehmen lassen wollen.“