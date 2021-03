Anwohner singen gemeinsam im Beginenhof. (Gaby Ahnert/Gewoba)

Die Ränge sind besetzt, die Rollen verteilt und die Stimmbänder gestimmt. Doch die, die sonst eher in den Rängen des Theaters sitzen, um denen zu applaudieren, die ihre Kunst darbieten, treten heute einmal wieder selbst vor die Tür. Menschen aller Couleur, aber kaum Profis ihres Faches, und doch ist es inzwischen weit mehr als nur hobbymäßiges Singen. Es ist erfreulicher Auswuchs und Sinnbild einer jahrzehntealten Gemeinschaft in Bremen, die der Beginen. Mehr als ein Jahr gehört es hier im Beginenhof in der Bremer Neustadt nun schon zum Alltag von manchmal mehr als 20 Personen – fast ausschließlich Frauen –, einmal täglich ans Geländer der Laubengänge oder Balkone zu treten. Mit Blick in den Innenhof ihres Zuhauses singen sie dann gemeinsam mit anderen Anwohnerinnen – ganz ohne Risiko einer Ansteckung. „Jede Sängerin kann vor dem Wetter geschützt, aber trotzdem an der frischen Luft vor der eigenen Haustür stehen, mit großem Abstand zur nächsten Nachbarin“, sagt Anwohnerin Christine Siebel. „Das war uns von Anfang an sehr wichtig, wir wollen ja füreinander da sein und uns nicht gefährden.“ Und zu Beginn der bis heute andauernden Gesellschafts- und Gesundheitskrise sei es auch psychisch wichtig gewesen: „Viele von uns hatten oft Angst. Das Singen war aufbauend für uns alle“, erinnert sie sich. Heute stehe vor allem die Freude sowie der am Rande gespendete Zuspruch im Vordergrund.

Am Anfang war ein Radioaufruf

Ihren Anfang nahm die heute zum Ritual gewordene Idee im vergangenen Jahr mit einem Radioaufruf. „Ich hörte den Vorschlag, für Pflegekräfte und Hauptakteure der Pandemie, das Lied „Ode an die Freude“ zu singen“, sagt die 66-Jährige. Inzwischen ist das Repertoire deutlich breiter: „Von alten Volksliedern aus dem 17 Jahrhundert bis hin zu Reinhard Mey und in der Weihnachtszeit gehörten auch Adventslieder dazu.“ Zum Abschied voneinander und vom getanen Sangeswerk trage man zum Beispiel auch oft „Good Night Lady“ oder ein anderes Abendlied vor. Inzwischen könne man aus einem fast 100-seitigen, von der Gruppe selbst zusammengestellten Liederheft auswählen.

Aber ohne ein sie alle verbindendes Element wäre das gemeinsame Singen wohl nie zu der langlebigen Aktion geworden, die es heute ist. Denn der Beginenhof geht auf ein Projekt der frühen 2000er-Jahre zurück, das sich als besondere Wohnform speziell an alleinlebende oder alleinerziehende Frauen richtete. Heute existiert dieses Projekt nur noch in verengter, eher inoffizieller Form. Allerdings bemühen sich, laut Aussagen von Anwohnern, wohl auch die heutigen Besitzer (darunter die Gewoba), vorrangig Frauen dort einziehen zu lassen. Nur vereinzelt leben Männer – und dann beispielsweise in Partnerschaft mit einer Frau – dort. Christine Siebel ist eine derjenigen, die dort bereits zu Beginn des Projektes eingezogen ist. Die gesamte Anlage umfasst auf drei Häuser verteilt etwa 80 Wohnungen und Apartments.

Die Szenerie scheint wie geschaffen für solch ein gemeinschaftliches Unterfangen: Inmitten des von Gebäuden abgeschirmten Innenhofes steht eine Reihe von Bänken, die sich umrankt von einigen Hecken ums Zentrum der Wohnoase scharen. Alle Anwohnerinnen, die entweder einen Balkon oder die Tür zum Laubengang am Hof haben, machen nur einen Schritt an die frische Luft und stehen sogleich auf der Bühne. Alle aus dem dritten Haus ohne solch eine Möglichkeit versammeln sich mit Abstand unten. Einige der Mitsängerinnen haben Chorerfahrung, die meisten sind aber Laien, die aus purer Freude und innerem Drang gemeinsam in gewachsener Gemeinschaft singen. Auch versteht sich Christine Siebel nicht als verantwortlich für das Projekt. „Das ist eine Gemeinschaftssache, wir haben keine klare Organisation, alle packen einfach mit an und wir sprechen uns lose ab.“ So sei es auch jeden Tag gegen 18 Uhr in der dunkleren Jahreszeit und während des Frühjahrs und Sommers gegen 19 Uhr eine Überraschung, wer in den Hof oder vor die eigene Tür tritt.

Füreinander einstehen

Der harte Kern besteht aus etwa zehn Frauen, aber zu Hochzeiten sind auch schon mal mehr als 20 dabei. Die kleinste bisher singende Gruppe sei drei Frauen stark gewesen, aber ausgefallen sei es seit über 370 Tagen noch nie, erzählt sie nicht ohne Stolz. „Wir sprechen nicht darüber, wir singen einfach gemeinsam.“ Und ganz wichtig in diesen Zeiten: Wir haben ein Auge aufeinander. Wenn plötzlich jemand nicht mehr kommt, wird es bemerkt und man kann sich kümmern“, erklärt Christine Siebel. Und obschon nicht alle Anwohner dabei sind, gebe es keine lauten Beschwerden oder gar offenen Widerstand, sagt sie, räumt aber ein, dass sie von einigen wisse, die sich durchaus gestört fühlten. Allerdings werde ja auch nur einmal täglich gesungen und dann auch nicht lange.

Irgendwann wird die Frequenz wohl auch abnehmen – wenn die Pandemie endlich vorüber ist. Aber weiter gesungen werde ziemlich sicher, schätzt Christine Siebel. „Wenn auch wohl nicht täglich, da ja dann hoffentlich der Alltag vieler sich wieder hin zu einst Vertrautem verändern wird.“ Aber letztendlich spreche man da derzeit schlicht noch nicht drüber. „Im Augenblick ist es, wie es ist.“ Sie lebe im Alltag, und in diesem ginge es am Rande des Singens immer wieder um eines: Impfungen und – zur Freude aller – immer öfter darum, geimpft worden zu sein. „Wir freuen uns füreinander“, bleibt die 66-Jährige dem Kredo der Beginen treu: Gemeinsam füreinander bei- und einstehen.