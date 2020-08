„Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein“, heißt es in dem Sommerlied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ von Paul Gerhardt. Diese Textzeile schmückt ab kommenden Sonntag, 23. August, auch den Christi Garten in Arsten. Er steht geschrieben auf einer Skulptur aus Stein. Künstlerin Katja Stelljes hat ihn angefertigt.

„Ich arbeite auch sonst viel für Friedhöfe und kann deshalb schon sagen, dass der Christi Garten etwas Besonderes ist“, sagt Stelljes. Das Grabfeld sehe anders aus, als sich die meisten Menschen einen Friedhof vorstellen. „Es gibt nicht diese langen, strengen Gräber.“

Der Christi Garten ist eine neu angelegte und reich bepflanzte Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen. Sie ist ringförmig angelegt und mit Blumen, Sträuchern, Wiese und Bäumen geschmückt. Und es wird Wert auf eine nachhaltige Bepflanzung gelegt. Die Idee hinter dem Begräbnisfeld ist die biblische Schöpfungsgeschichte. Das Erscheinungsbild soll dem christlichen Paradies, als Gott die Erde, Pflanzen, Tiere und den Menschen erschuf, entsprechen. In der Mitte schmückt ein Zierapfelbaum den Garten und soll den Baum der Erkenntnis symbolisieren.

Dort ist sowohl Platz für Urnen- als auch für Erdgräber. Außerdem sind Doppelgräber möglich. So ein Grab ist für Menschen gedacht, die über den Tod hinaus dem Partner nah bleiben möchten. Nach dem Tod des Partners wird die Stelle daneben für den anderen reserviert. Angehörige müssen die Grabstellen nicht selber pflegen, da sich die Friedhofsgärtnerei Adrian darum kümmert. Die Sandsteinfigur von Katja Stelljes soll den Christi Garten mit seinem Leitspruch verschönern. Wie sie aussieht, wird vor Sonntag aber nicht enthüllt.

Die Steinbildhauermeisterin fertigt individuelle Grabsteine in ihrem Atelier an. Die Hinterbliebenen beauftragen die Künstlerin mit der Gestaltung des Steines. Diese entsteht dann in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, wie Stelljes erklärt. „Es ist eine sehr persönliche Arbeit, aber das ist für mich gar nicht so vordergründig.“ Oft wisse sie gar nicht so viel von den Menschen, aber über den Stein entstehe trotzdem eine intensive Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene. Die Auseinandersetzung erfolge eher über den Stein, als mit den Menschen.

Der Arbeitsaufwand sei ganz unterschiedlich. Als Beispiel nennt sie eine Kundin, deren Freund kürzlich verstorben ist. „An der Fertigung des Steines habe ich vielleicht einen Tag gearbeitet. Es war dann eine kleine, rechteckige Platte“, berichtet sie. Doch die Gestaltung habe wesentlich länger gedauert. Die Kundin war etwa sechsmal in ihrem Atelier. „Ich gebe den Leuten diese Zeit. Das ist etwas, das mich von meinen Kollegen unterscheidet“, sagt Stelljes.

Sich mit dem Grabstein auseinanderzusetzen sei für manche Angehörige ein ganz wichtiger Prozess. Es stellen sich dann Fragen wie: Was möchte ich mit der Grabstelle ausdrücken? Wie kann ich einen verstorbenen Menschen an seinem Gedenkplatz erfassen? Wie viel möchte und kann ich selber an der Gestaltung des Steins mitwirken? „Es ist das letzte Geschenk, das man der Person machen kann“, sagt die Künstlerin. Sie habe aber auch Kunden, bei denen es ganz schnell gehe.

Für ihren Auftrag für den Christi Garten fertigte sie mehrere Entwürfe an. Im Zentrum der Figur soll der Leitspruch aus Gerhardts Lied stehen. „Das Lied war erst befremdlich für mich. Je länger ich jedoch darüber nachgedacht habe, desto stärker merkte ich, wie schön es eigentlich ist“, berichtet die 50-Jährige. Vor Augen hatte sie direkt ein Füllhorn. „Da dachte ich mir dann aber, dass so ganz traditionell zu machen, das passt heute irgendwie auch nicht mehr.“

Im Winter vergangenen Jahres hat sie mit der Gestaltung begonnen. Pfingsten sollte die Skulptur eigentlich im Christi Garten stehen, der Termin wurde jedoch aufgrund der Pandemie verschoben. „Ich habe dann erst mal eine Pause von der Fertigung eingelegt. In den letzten zwei bis drei Wochen habe ich dann konstant an dem Stein gearbeitet und ihn fertiggestellt“, sagt Stelljes.

Damit sei die Fertigung des Steins für den Christi-Garten ihre bisher am längsten andauernde Arbeit gewesen, was Entstehung und Fertigung betrifft. „Mit der Fertigstellung im Sommer ist es ein anderer Stein geworden, als er es vielleicht im Winter geworden wäre“, sagt die Künstlerin. Das liege zum einen an der unterschiedlichen Stimmung in den Jahreszeiten, zum anderen konnte die Künstlerin im Sommer rausgehen und sich die blühenden Blumen anschauen. Das war eine Inspiration für sie.

Weitere Informationen

Der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen, Christian Schulken, wird die Skulptur am Sonntag, 23. August, um 10 Uhr im Christi-Garten, In der Tränke 24, enthüllen. Gemeinsam mit Gärtner Thorsten Adrian von der Friedhofsgärtnerei Adrian wird er die Idee hinter dem Gedenkstein vorstellen. Im Anschluss gibt es einen Open-Air Gottesdienst mit Pastor Christian Schulken.