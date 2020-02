Farbenfrohe Kostüme und ausgelassene Tänze: Beim Sportverein TuS Komet Arsten steigt an ­diesem Sonnabend die Karnevalsfeier. (Walter Gerbracht)

Anstatt „Helau“ wie in Düsseldorf oder „Alaaf“ wie in Köln rufen die Narren im Bremer Süden „Arsten hinein“. Am Sonnabend, 8. Februar, feiern Bremerinnen und Bremer mit dem Sportverein TuS Komet Arsten zum mittlerweile 67. Mal den Arster Karneval in der Kulturhalle am Korbhauser Weg. Schon seit 20 Jahren ist Nils Lackmann der Verantwortliche in der Karnevalsabteilung der „Kometen“.

„Der Arster Karneval findet immer am zweiten Sonnabend im Februar statt“, stellt Lackmann klar. Selbst wenn der Aschermittwoch schon vorbei ist, feiern Bremerinnen und Bremer in Arsten noch Karneval. Der gebürtige Arster Nils Lackmann ist schon als Kleinkind Mitglied im TuS Komet gewesen. „Ich bin mit dem Karneval groß geworden, dafür sind meine Eltern verantwortlich“, sagt der 54-Jährige. Er sei schon beim Kinderkarneval dabei gewesen. „Irgendwann habe ich den Kram dann übernommen.“

Sollte es mit dem Arster Karneval einmal zu Ende gehen, könnte es für Bremer Narren schwierig werden, weiterhin zu feiern. Lackmann: „In Bremen gibt es nicht so viele Möglichkeiten, um den Karneval zu feiern. Mir fällt spontan nur der Samba-Karneval, Weiberfastnacht und Rosenmontag in der Ständigen Vertretung in der Böttcherstraße und der Fasching in Ganderkesee ein. Mich begeistert es, dass es den Karneval in Arsten immer noch gibt“, sagt Lackmann. Die umgängliche Gruppe, mit der er die Veranstaltung organisiert und durchführt, sei auch ein Grund dafür, warum der Karneval ihm so viel Freude bereitet. Dazu kämen die bunten Kostüme und die gute Laune, die die Menschen stets ausstrahlen. Viele der Besucherinnen und Besucher kennt der Festwart schon – sie kommen jedes Jahr wieder. Die meisten Narren stammen aus dem Stadtteil Arsten.

Wenn es um die Planung und Durchführung des Arster Karnevals gehe, sei Lackmann immer der Erste, der beginnt und der Letzte, der aufhört. „Wenn die Party vorbei ist, muss ich die Halle sofort wieder für das nächste Jahr buchen“, weiß Lackmann aus Erfahrung.

Zur Show gehört alles, was Karnevalsbegeisterte vom Vorbild aus dem Rheinland kennen. Ein Funkenmariechen mit ihrem Soloauftritt, die Prinzengarde mit Prinzenpaar und der Elferrat, der traditionell das Parlament des Narrenreichs im Karneval bildet. Doch neuerdings fehlt etwas – die Büttenrede ist in diesem Jahr nicht mehr im Programm. Hier handelt es sich um Reden, die oft etwas von Stand-up-Comedy haben und im traditionellen Karneval den ironischen Part darstellen. „Die Leute hören einfach nicht mehr zu“, sagt Lackmann. Es sei für die Redner nicht angenehm, wenn sie sich bemühen Witze zu machen und niemand lacht. „Deshalb haben wir die Büttenreden langsam auslaufen lassen, und in diesem Jahr gibt es gar keine mehr“, sagt der 54-Jährige. Wie in den Jahren zuvor, ist auch die Veranstaltung an diesem Sonnabend ausverkauft. „Inzwischen bieten wir nur noch einen Vorverkaufstag an. Der Verkauf startete um 19 Uhr, und 15 Minuten später ist die letzte Eintrittskarte verkauft gewesen“, berichtet Lackmann.

An diesem Donnerstag gehen die Vorbereitungen in ihre abschließende Phase. Die Arster Karnevalsabteilung hat festgestellt: Gemessen an den Besucherzahlen ist das Showprogramm nicht das Highlight des Abends – sondern die anschließende Party. In den vergangenen Jahren kam die Hälfte der Gäste erst nach 22 Uhr – dann ist der Showteil bereits über die Bühne gegangen.

Discjockey Toddy, auch beim Freimarkt und Sechs-Tage-Rennen die Stimmungskanone, ist für die Musik zuständig. Es kann wieder bis spätestens 3 Uhr getanzt werden. Die Sporthalle wird am Sonntag von 10 Uhr an wieder aufgeräumt, bevor am Montagmorgen der Sportunterricht an der Schule wieder seinen Gang nimmt.