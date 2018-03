März, und am Sonnabend, 10. März, jeweils ab 19.30 Uhr, gezeigt.

Am Sonnabend, 3. März, ist im Schnürschuh-Theater ab 19.30 Uhr das Stück „Der gute Dieb“ von Conor McPherson zu sehen. Und am Mittwoch, 14. März, zeigt das Theaterensemble ab 19.30 Uhr das Stück Monsieur Ibrahim. Am Sonntag, 18. März, präsentieren die Akteure ab 18 Uhr ihre Jugendtheater-Version der weltbekannten Geschichte „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.

Theaterspaß mit der Improvisationsgruppe von „Inflagranti“ gibt es am Dienstag, 6. März, ab 20 Uhr. Im Rahmen der offenen Bühne heißt es am Donnerstag, 15. März, ab 19.30 Uhr „Kunst gegen Bares“.

Das „Cactus Junges Theater Münster“ gastiert am Dienstag, 20. März, um 19.30 Uhr am Buntentorsteinweg und zeigt das Stück „Auf Tod und Leben“. Der Film „Naturwesen – Botschaft von vergessenen Freunden“ von Christian Wagner und Ulrike Spitzer wird am Sonnabend, 24. März, ab 18 Uhr gezeigt.