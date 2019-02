Aylin Ölcer nahm mit ihren Kaffeekreationen erfolgreich an der Deutschen Meisterschaft der Baristas teil. (Walter Gerbracht)

Noch nie vorher hat sie an einer Deutschen Meisterschaft teilgenommen und jetzt auf Anhieb den vierten Platz belegt: Mit Aylin Ölcer hat das „Yellow-Bird“-Café in der Pappelstraße offenbar eine der besten Baristas Deutschlands hinter dem Tresen. Dabei sah der Lebensweg der in Bonn aufgewachsenen Aylin Ölcer zunächst nicht nach einer Karriere im Kaffeefach aus: „Ich habe in Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus studiert, danach bin ich nach Berlin gegangen, um einen Job anzunehmen“, erzählt sie. Dort war sie im Vertrieb tätig, wo sie festgestellt hat: „Das ist nicht meins.“ Ihr fehlte der Kontakt zu den Menschen, außerdem wollte sie etwas mit den Händen machen und nicht von Montag bis Freitag vor dem Computer sitzen.

Mit den Händen hatten aber die Leute zu tun, die in dem Kaffeeladen arbeiteten, der in der Straße ihres Arbeitgebers war. Das gefiel ihr, nach acht Monaten im Dezember 2016 kündigte sie den Job und zog zu ihrem Freund nach Schwachhausen. „Das Erste, was ich in Bremen gesucht habe, war ein Ort, wo ich das Konzept der ‚Dritten Kaffeewelle‘ finden konnte“, sagt die 27-Jährige. Diese dritte Kaffeewelle, auch „Third wave of coffee“ genannt, setzt auf qualitativ hochwertigen Kaffee, dessen Ursprung nicht nur bis zum Bauern zurückzuverfolgen ist, sondern die es auch dem Produzenten ermöglicht, von seinem Anbau zu leben. „Kaffee, der nachhaltig und zu fairen Preisen gehandelt wird“, fasst Aylin Ölcer die Eigenschaften zusammen, die zusammen mit einer hohen Qualität „Specialty Coffee“ ergeben.

Ein Regelwerk von 27 Seiten

Sie wurde fündig, was in Bremen zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war: Neben dem Papp in der Friedrich-Ebert-Straße gab es nur noch das Yellow-Bird, das diese Ansprüche erfüllte. „Dort habe ich mich total gut mit den Leuten verstanden und durfte dann für zwei Tage hinter dem Tresen stehen.“ Und sie hat überzeugt: Am 1. Februar 2017 hat sie dort anfangen können. Ein großer Schritt, weiß auch Aylin Ölcer: „Ich habe dreieinhalb Jahre studiert, ein duales Studium. Da dachte ich natürlich, etwas in diesem Bereich zu machen.“

Es ist anders gekommen: „Im vergangenen Jahr habe ich von der Specialty Coffee Association (SCA) zertifizierte Schulungen gemacht. Erna Toesberg, die mehrfache Deutsche Meisterin, hat die Schulung geleitet. Und mit ihr habe ich mich unterhalten und gemeint, dass ich auch mal bei einer Meisterschaft teilnehmen möchte.“ Das wiederum fand Daniel Wenkel, Chef des Yellow-Bird, gut: „Er war total begeistert und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit ich das machen konnte.“ Daraufhin hat sich Aylin Ölcer sieben Wochen lang vorbereitet, in dieser Zeit hat sie vor und nach Ladenschluss geübt: „Man muss auf jeden Fall auf einem gewissen Stand sein, was Kaffeeentstehung betrifft, Herstellung, Zubereitung und Hintergrundwissen.“ Da­rüber hinaus müsse man in der Ausführung schnell, sauber und präzise sein und ein ­Gefühl für den Service haben. Jeden Mittwoch ist sie außerdem nach Hamburg gefahren, um mit Tolga Daglum von „Onetake Coffee“ zu trainieren. Als Lektüre gab es das 27 Seiten starke Regelwerk, das vorher verinnerlicht werden musste, um einerseits Punkte zu ­holen und anderseits nicht disqualifiziert zu werden.

15 Minuten vor der Jury

Als es dann Mitte Januar nach Nürnberg ging, war sie aufgeregt, der Druck war groß. „Doch Daniel meinte, dass ich das als Belohnung sehen solle, dass ich nach zwei Monaten Vorbereitung dort oben stehen dürfe.“ „Dort oben“, das war eine Bühne, die im Rahmen der Messe „Hoga“ aufgebaut war, wo sich neben Aylin Ölcer noch andere Barista zeigen wollten. Jeder Teilnehmende hatte 15 Minuten Zeit, sich zu präsentieren: Espresso, ein Milchgetränk und ein sogenannter „Signature Drink“, also ein selbstkreiertes Getränk auf Espressobasis, waren die drei Herausforderungen während dieser Viertelstunde. Sieben Juroren, davon vier von der SCA geprüfte sensorische Juroren, zwei technische Juroren und ein Head Judge, der insgesamt bewertet, mussten überzeugt werden.

„Mein Geschmacksprofil war Himbeere, Mandel, Kakao und Kirsche, und das muss übereinstimmen mit dem, was die sensorischen Juroren schmecken“, erzählt sie. Während der 15 Minuten musste Aylin Ölcer über ein Mikrofon jeden Arbeitsschritt erklären. „Ich bin sonst kein Mensch, der gerne vor anderen Leuten spricht“, erzählt sie, doch auch das hat sie gemeistert. Genauso wie den Umstand, die Zeit einzuhalten. „Bei den 15 Minuten darf man höchstens eine Minute über die Zeit gehen, darüber hinaus bedeutet das die Disqualifizierung.“ Zuvor hatte sie eine Stunde Zeit, ihren Servierwagen zu packen und ihre Kaffeemühle einzustellen: Denn von der Serviette bis zur Schürze, von der Mühle bis zum Kaffee mussten die Teilnehmenden alles mitbringen: „Sobald ich auf der Bühne war, durfte mir nichts mehr angereicht werden.“

Nach den 15 Minuten hat sie noch eine Stunde lang ihren Espresso an das Publikum ausgeschenkt: „Da habe ich ein gutes Feedback bekommen. Ein toller Erfolg, nicht vergleichbar mit dem Bachelor oder dem Abitur“, sagt sie, „weil man es gerne macht, weil man es nicht muss.“ Danach hat sie mit ihrem Team erst einmal gefeiert, „als wenn wir die WM gewonnen hätten. Dann sind die zwei Monate des Drucks abgefallen.“ Ohne die Unterstützung der Kollegen und ihres Freundes sei das nicht möglich gewesen, meint sie. „Das war ein Teamerlebnis und ich hatte das Gefühl, ganz Bremen stand mit mir auf der Bühne.“ Zurück im Yellow-Bird gab es in der Neustadt viel Interesse und Anteilnahme. „Damit habe ich nie gerechnet. Die Leute kamen, um zu gratulieren“, erinnert sie sich. Nicht gerechnet hat sie auch damit: „Vorab habe ich mir gesagt, dass das meine einzige Meisterschaft bleiben wird, den Stress tute ich mir nicht noch mal an. Doch nun habe ich Blut geleckt und ich will unter die ersten Zwei kommen.“