Rechtes Gedankengut lehnt Experte Per Leo ab, plädiert aber dafür, mit Rechten das Gespräch zu suchen. (Paul Sander)

Per Leo: Nein. Das Buch ist kein Aufruf, das eine zu tun und das andere zu lassen. Gegen Rechts zu demonstrieren ist wichtig. Eine Aktion wie das Konzert gegen Rechts ist ein starkes Zeichen der Solidarität für alle, die von rassistischer Gewalt betroffen sind. Im Falle von Chemnitz hat sich hier auch eine Stadtgesellschaft vergewissert, dass der rechte Mob nicht die Mehrheit ist. Halten wir fest: Das Zurückdrängen extremer Gruppierungen ist absolut notwendig. Gleichzeitig ist der Protest aber eine gut eingeschliffene Routine und damit auch Teil des Problems.

Wie meinen Sie das?

Proteste, die ein „Wir gegen Euch“ inszenieren, verfestigen das Lagerdenken. Und das nützt den Rechten, denn sie leugnen ja, dass unsere Gesellschaft wirklich pluralistisch ist. Neue Rechte und Rechtspopulismus leben vom Freund-Feind-Schema. Insofern bestätigt der „Kampf gegen Rechts“ immer auch das rechte Weltbild. Das ist kein Grund dafür, nicht auf die Straße zu gehen, aber es darf nicht das einzige Mittel sein. Es geht vielmehr darum, sich je nach Situation für die richtige Form zu entscheiden. Es ist sinnlos, sich einem rechten Mob mit Argumenten in den Weg zu stellen. Aber wenn Publizisten der Neuen Rechten plötzlich auf der Buchmesse vertreten sind, wie im vergangenen Jahr, dann kommen Sie da mit Antifa-Methoden nicht weiter. Vor diesem Hintergrund ist „Mit Rechten reden“ eine Aufforderung, die argumentative Auseinandersetzung nicht zu vernachlässigen.

Das setzt ein Gegenüber voraus, das dazu gleichermaßen bereit und fähig ist. Das ist nicht immer so. Wie soll das also passieren?

Vor allem geht es darum, das Schema zu irritieren, in dem die Rechten mit ihrer nicht-rechten Umwelt interagieren. Rechtssein definieren wir in unserem Buch über das „rechte Sprachspiel“, bei dem es immer darum geht, sich selbst als Teil einer von innen unterdrückten und von außen bedrohten Mehrheit zu betrachten. Da kann man als Nicht-Rechter nun mitspielen, indem man versucht, alles „Rechte“ zu skandalisieren und auszugrenzen. Oder man kann nachfragen. Oft wird dann die Energie versanden, die sich aus dem Spiel von Provokation und Ablehnung ziehen lässt. Was ist denn zum Beispiel das vielbeschworene „Eigene“? Mal ist es das „christliche Abendland“, mal „die deutsche Nation“. Einen rechten Überzeugungstäter wird man damit kaum zurückgewinnen. Aber vielleicht kann man einen Sympathisanten davon abhalten, sich den Rechten anzuschließen. Wir haben es mit einer Sammlungsbewegung zu tun. Und genau das ist das Gefährliche.

Inwiefern?

Der sogenannte Trauermarsch von Chemnitz wurde angeführt von Vertretern der AfD und von Pegida. Mit dabei waren Neonazis und Hooligans. Unter den Demonstranten waren aber auch viele Bürger, die keiner militanten Gruppierung angehören. Reicht die extreme Rechte der bürgerlichen Mitte die Hand, kann es bedrohlich werden.

Diese sprichwörtlichen Mitläufer wären gemäß Ihrer Definition als rechts zu bezeichnen. Und genau das wird oft kritisiert – Menschen sehen sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt...

Das ist ein berechtigter Einwand. Das Problem besteht aber nicht in erster Linie darin, jemandem als „rechts“ zu titulieren. Entscheidend ist, welche Konsequenzen damit verbunden sind. Wenn es dazu führt, dass Menschen ausgegrenzt und geächtet werden, indem man sie als Gesprächspartner nicht akzeptiert, dann ist das für eine Demokratie problematisch. Mit dem Attribut „rechts“ erledigt sich die Diskussion ja nicht – im Gegenteil: An diesem Punkt beginnt sie eigentlich erst. Im Übrigen ist nicht alles, was von rechts kommt, grundsätzlich diskussionsunwürdig.

Woran denken Sie da?

Wie der Minimalkonsens aussieht, der eine Gesellschaft zusammenhält; wie man Migration steuert; was wir der Bedrohung durch den Islamismus entgegensetzen; was einen Staat ausmacht; wie sich der Globalisierungsprozess mit dem Bedürfnis nach Heimat verbinden lässt; welchen Stellenwert Herkunft und Tradition haben sollten – all das sind Fragen, die derzeit eher von rechts artikuliert werden. Wenn auch in äußerst aggressiver Tonlage. Aber das müsste nicht so sein.

Am Donnerstag sprechen Sie darüber. Sind sie auch persönlich mit Rechten im Gespräch?

Ich selbst spreche andauernd mit Rechten und stehe mit einigen auch im Mailaustausch. Ob ich mich mit ihnen auf ein öffentliches Podium setzen würde, ist aber eine andere Frage. Das wäre immer im Einzelfall zu entscheiden. Auf ein Duell, wie es im Rahmen einer politischen Talkshow stattfindet, würde ich mich zum Beispiel nicht einlassen. Wo alles auf das Aufeinanderprallen von Gegensätzen ausgerichtet ist, sind keine Zwischentöne möglich. Und auf die käme es derzeit vor allem an.

Zur Person

Per Leo

hat Geschichte, Philosophie und Slawistik studiert. Gemeinsam mit Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn hat er 2017 das Buch „Mit Rechten reden. Ein Leitfaden“ veröffentlicht.