Heike Kretschmann, Reinhold Hübner (beide TuS Huchting, von links) Jens Rosenbrock (AOK) und Axel Pusitzki (Projektbetreuung) bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages. (Gerbracht)

Erst erfolgt der Abriss, dann kommt der Neubau: Gegenüber vom Roland-Center entsteht aktuell eine neue Geschäftsstelle der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK). Voraussichtlich im Herbst des kommenden Jahres werden die Räumlichkeiten bezogen, die dann neben der Geschäftsstelle der Gewoba liegen.

Auf anderer Ebene hat die Arbeit für die Krankenkasse im Stadtteil Huchting bereits begonnen. Denn Anfang September haben die AOK Bremen und Bremerhaven und der TuS Huchting einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Der Sportverein möchte damit unter anderem an sein Vorhaben anschließen, Kinder und Jugendliche mit attraktiven Angeboten wie dem neuen Sportzentrum „Kraftwerk 04“ und dem Gemeinschaftsprojekt „Boxzeile“ anzusprechen.

„Wenn die AOK sich ergänzend einschaltet, können die Projekte sicherlich weiteren Zulauf bekommen“, sagt Heike Kretschmann, Managerin des TuS Huchting. Denn das Angebot soll sich ergänzen. Während der Verein weiterhin den Sport im Fokus behält, übernimmt die AOK den Gesundheits- und aufklärerischen Bereich. Etwa im Hinblick auf Ernährung oder auch bei Angeboten zur Weiterbildung. „Was passiert, entscheidet allein der Verein. Wir unterstützen ihn nur dabei“, sagt Jens Rosenbrock von der AOK.

Zuvor nur kleine gemeinsame Projekte

Für den TuS Huchting ist es nicht die erste Kooperation mit einer Krankenkasse. Die vorherige Zusammenarbeit beschränkte sich jedoch auf Mikroprojekte, eine Kooperation dieser Größenordnung geht der Sportverein zum ersten Mal ein. Schon seit Längerem hat der TuS Huchting versucht, mit einer Krankenkasse ins Gespräch zu kommen. Der letztendliche Schritt ging aber von der AOK aus.

Auch für die AOK handelt sich nicht um die erste Zusammenarbeit, auf die sie sich mit einem Sportverein aus Bremen einigt. So gibt es etwa auch mit Bremen 1860 aus Schwachhausen eine Kooperation. Bei beiden Projekten ist Axel Pusitzky als Betreuer involviert – aus gutem Grund: Mit 1860 verbindet den Radio-Bremen-Moderator das Kunstturnen; in Huchting wiederum ist er geboren und war Mitglied beim TuS. „Es bietet sich einfach an, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in der Szene verwurzelt sind“, sagt Rosenbrock. Pusitzky kenne die Strukturen des Stadtteils sehr genau, unter anderem weil er in ihnen aufgewachsen ist. Rosenbrock vermutet, dass die Umsetzung von Plänen schneller und effektiver ablaufe, weil Pusitzky sowohl über das nötige Wissen als auch die richtigen Kontakte verfüge.

Im Fokus steht dabei unter anderem die Integration junger Erwachsener und junger Familien. „Huchting ist im Umbruch“, sagt Rosenbrock. „Es wird gebaut ohne Ende, das Thema Integration spielt dabei eine wesentliche Rolle.“ Gerade Sportvereine können einen großen Teil dazu beitragen, schließlich funktioniert die Integration im Sport auf nonverbalem Weg. Eine gemeinsame Sprache zu sprechen ist also nicht zwingend erforderlich. Zudem ist der Verein gut vernetzt und arbeitet mit vielen anderen Trägern im Stadtteil zusammen.

Viele Ältere in Huchting

Einer der Gründe für die Zusammenarbeit ist das Präventionsgesetz, das seit Juli 2015 in Kraft getreten ist. Das „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention“, wie es mit vollständigem Namen heißt, soll die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Sozialversicherungsträgern, Ländern und Kommunen verbessern. Das Papier sieht vor, dass die Förderung in am Alltagsleben verwurzelten Bereichen greifen soll, etwa in der Schule, am Arbeitsplatz, im Pflegeheim oder eben im Sportverein.

Huchting ist ein eher alter Stadtteil, wie Kretschmann sagt. Das zeige sich auch im Sportverein: Viele der insgesamt 2400 Mitglieder des weiterhin wachsenden TuS Huchting seien älteren Jahrgangs. „Wir arbeiten seit Jahren präventiv,“ sagt Kretschmann. Ein Standbein stelle etwa die Rehaarbeit dar, bei dem der TuS Huchting gut aufgestellt sei. Geplant ist, das zertifizierte Angebot etwa mit Entspannungskursen auszubauen.

Angelegt ist die Kooperation erst einmal auf zwei Jahre. Das erste Projekt, dass die AOK und der TuS Huchting gemeinsam umsetzen, ist der „Kinderturnen- und Tanzsonntag“ am 11. November. Von 15 bis 18 Uhr öffnet dann das Sportzentrum in der Obervielander Straße für Kinder und Jugendliche seine Türen.