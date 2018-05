Thorsten Adrian (r.) leitet das „Kinder-Gärtner-Team“ der Kita St. Johannes bei der Pflege des Bienengartens auf dem Friedhof Arsten-Habenhausen an. Im nächsten Jahr soll eine Naturfläche angelegt werden, in der sich auch Grabstätten befinden. (Jörn Hildebrandt)

Arsten/Habenhausen. Die Honigbiene ist ein Nutztier, denn sie wird von Menschen gehegt und gepflegt. Doch sie hat in Deutschland etwa 560 Verwandte, die sogenannten Wildbienen, um die sich keiner kümmert. Die meisten Wildbienenarten leben als Larven im Sandboden, in Holzlöchern oder Schilfstängeln, und die ausgewachsenen Tiere fliegen wie die Honigbiene emsig von Blüte zu Blüte, um ihren Nachwuchs mit Pollen und Nektar zu versorgen.

Die Bedeutung von Wildbienen für die Vielfalt der heimischen Kräuter und Sträucher ist immens, sorgen sie doch in weit größerem Ausmaß für deren Bestäubung als die Honigbiene. Doch etwa die Hälfte der immerhin noch etwa 300 Arten, die im Bremer Raum vorkommen, ist bedroht, vor allem durch die intensive Landwirtschaft: Häufig gespritzte Äcker, beseitigte Feldraine und Wegränder machen Bienen das Leben schwer.

Aufgeschreckt durch das Insektensterben, das 2017 auch stark durch die Medien ging, ergreifen derzeit immer mehr Gemeinden und Privatleute die Initiative, um Bienen zu helfen. Dazu gehörten auch Friedhöfe mit der Idee der „Bienengartenpaten“: Zum jeweils 50. Bestehen der Treuhandstellen für Dauergrabpflege in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt haben diese Stellen die angeschlossenen Gärtner dazu aufgerufen, 100 Bienengärten anzulegen. Denn frei gewordene Gräber schaffen neue Flächen, die zumindest teilweise mit Bienennährpflanzen gestaltet werden sollen.

Kinder als Beetpaten

Nun soll es auch auf Bremer Friedhöfen wieder mehr summen: Auf den Friedhöfen Arsten-Habenhausen, Hastedt, Huckelriede und Osterholz hat die Friedhofsgärtnerei Adrian vor Kurzem je einen Blumengarten angelegt – unter eifriger Mithilfe von Kindergartenkindern, die sich auch um die Pflege der kleinen Gärten kümmern.

Anfang November 2017 hat das „Kinder-Gärtner-Team“ der Kita St. Johannes zusammen mit der Friedhofsgärtnerei Adrian einen Bienengarten auf dem Friedhof Arsten-Habenhausen in Angriff genommen: Direkt hinter dem Kirchhofsbüro haben die Lütten Zwiebelblumen wie Krokus oder Blaustern gepflanzt. Zusammen mit Kräutern wie Salbei sowie Gehölzen wie Mahonie oder Faulbaum sollen die Blüten für ein reichhaltiges und ganzjähriges Pollen- und Nektarangebot für Wildbienen sorgen.

„In unserem Bienengarten fängt das Blühen erst an“, erzählt Betriebsleiter Thorsten Adrian, „von daher steckt die Besiedlung durch Bienen noch in den Anfängen.“ Doch im Bienengarten sind genügend vegetationsfreie Lücken gelassen: Bodenstellen ohne Bewuchs, in denen Wildbienen schon im Frühjahr ihre Niststätten anlegen können. Da ihre Bodennester leicht zertreten werden, ist die gut sechs Quadratmeter große Fläche von einem Staketenzaun umgeben. Flache Trittsteine sorgen dafür, dass die Mädchen und Jungen im Innern des Terrains Gräser und Unkräuter rupfen und zupfen können.

„Wir haben uns für fünf Jahre verpflichtet, die Fläche zu pflegen“, sagt Thorsten Adrian. „Und wir müssen auch über den Einsatz der Kinder hinaus, die drei bis vier Mal im Jahr die Gartenarbeit machen, uns selbst um den Garten kümmern.“

Das Projekt „Bienengarten“ soll auf dem Friedhof Arsten-Habenhausen erst ein Anfang sein, denn das Potenzial, Artenreichtum in der Stadt zu fördern, ist immens. Werden Friedhöfe nicht übertrieben gepflegt, bergen sie eine große Vielfalt an Strukturen wie Hecken, Büsche, Totholz oder verwilderte Ecken mit abgestorbenen Stängeln, in denen Kleintiere leben können. Die meisten Friedhöfe in Bremen sind jedoch derzeit noch nicht unbedingt Bienenparadiese, vor allem, weil auf ihnen immergrüne Gehölze wie Rhododendren, Thuja oder Eiben dominieren, die ihnen wenig Pollen und Nektar bieten.

Die Friedhofsgärtnerei aus Habenhausen will noch weiter gehen: „Im nächsten Jahr wollen wir eine Naturfläche anlegen, in der sich auch Grabstätten befinden“, kündigt Thorsten Adrian an. Sie wird weniger stark gepflegt als die anderen und soll zum Beispiel auch Winterquartiere für Kleinsäuger oder Kröten bieten, nicht zuletzt finden Vögel dort Versteckmöglichkeiten, Samen und Früchte. „Immer mehr Flächen werden auf Friedhöfen frei, weil in der Bevölkerung der Trend zur Urnenbestattung geht. Daraus ergibt sich die Chance, noch mehr für die Artenvielfalt in der Stadt zu tun“, sagt Thorsten Adrian. Vorreiter in Bremen-Nord ist vielleicht der Friedhof in Blumenthal, wo bereits Insektenhotels und Obstbäume stehen und Wildblumenwiesen wachsen und wo auch ein Bienenvolk summt – zahlreiche Wildbienen erhalten dort Gesellschaft durch das Nutztier Honigbiene.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über Wildbienen und Bienengärten und die Möglichkeit, selbst Bienen zu fördern, finden sich im Internet unter www.bienengartenpate.de sowie beim Bremer BUND-Landesverband unter www.bund-bremen.net/bluehtauf.