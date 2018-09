Es geht um das Cover, die Haptik, den Geruch und das Fachsimpeln: eine nicht-kommerzielle Plattenbörse gibt es an diesem Sonnabend im Karton in der Neustadt. (Guido Gulbins)

Diese beiden Herren haben den Platten-Dreh raus. Jens „The Amazing Singerman“ Singer aus der Neustadt und Guido „Pop“ Gulbins aus dem Steintor machen unter dem Namen „Halbstark“ so ziemlich alles nur mit Schallplatten. „Wir legen seit fast zehn Jahren in sämtlichen Kneipen Bremens auf und spielen 50er, 60er, Rock ’n’ Roll, Beat und Rockabilly“, sagt Guido Gulbins. Das alles unter einer Prämisse: „Nur Vinyl. Immer schon. Weil wir gar nicht anders können“, so Gulbins. Doch damit nicht genug: Die beiden Herren organisieren zudem nicht-kommerzielle Plattenbörsen – die nächste am Sonnabend, 22. September, von 13 bis 18 Uhr, im Karton, Am Deich 86, in der Neustadt.

„Da wir leidenschaftliche Sammler sind, gehen wir auf Flohmärkte, in gut sortierte Plattenläden und auf Börsen“, sagt Guido Gulbins. Aber gerade die verschiedenen Schallplattenbörsen seien in den vergangenen Jahren „extrem langweilig“ geworden. Powerseller, also professioneller Händler, verkaufen ihre bei der Online-Datenbank Discogs gelistete Ware und hätten meist so lange schlechte Laune, bis sie die Standmiete wieder eingefahren haben. Doch das könne dauern, da die Platzmieten meist sehr hoch seien.

Hinzu komme, dass viele Bürgerhäuser oder Mensen den Sammlern kein schönes Ambiente bieten. Der Besucher zahle dafür dann auch noch Eintritt und habe permanent den Geruch von Würstchen mit Kartoffelsalat in der Nase, so Gulbins.

Und so dachten sich die beiden Plattenliebhaber, dass das nicht sein muss, und wollten es besser machen. Kurzerhand organisierten sie im Jahr 2014 ihre erste eigene Börse. Diese war dann laut ihren Aussagen in einer „netten Location mit nettem Ambiente und guter Musik im Hintergrund“. Was den beiden aber am wichtigsten war: Die Veranstaltung war nicht-kommerziell. Statt Standmiete, Eintritt und Kartoffelsalat gab es Kaffee, Kuchen und gut gelaunte Händler.

Einzige Bedingung, die die beiden Organisatoren den Händlern stellten: Sie dürfen ausschließlich Vinyl verkaufen. „Für alle anderen Tonträger fehlt uns persönlich die Leidenschaft. Uns geht es um das Cover, um die Haptik, um den Geruch und um das Fachsimpeln“, so Gulbins. Mittlerweile haben die beiden „Halbstark“-Akteure acht Plattenbörsen in unterschiedlichsten Locations in Bremen veranstaltet: im Lox in Walle, im alten Sportamt an der Weser, im Wilhelm-Wagenfeld-Haus oder eben im Karton. Weil Vinyl boomt und der Kuchen selbstgemacht ist, seien die Börsen stets gut besucht, versichern die beiden Macher. Natürlich hätten sie Stammhändler und Stammkundschaft, freuen sich aber auch immer über neue Gesichter, sowohl hinter als auch vor den Plattenkisten.

Weitere Informationen

Die Plattenbörse im Karton, Am Deich 86, in der Neustadt findet am Sonnabend, 22. September, von 13 bis 18 Uhr statt. Mit 20 Händler und knapp 40 Meter Vinyl, was ungefähr 10 000 Platten und Singles entspricht, ist die Börse bereits ausgebucht. Der Eintritt ist frei.