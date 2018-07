So sieht der Siegerentwurf eines Mehrfamilienhauses für das Grundstück am Willakedamm aus, das auch in Holzbauweise und an anderen Orten errichtet werden könnte. Der Bauträger prüft jetzt, ob dieses Modell realisiert werden kann. (fotos: Walter Gerbracht)

Alte Neustadt. Ein möglichst kostengünstiges Wohnhaus in Fertigteil-Bauweise entwerfen, das innen wohnlich und außen gut gestaltet ist – das ist keine leichte Aufgabe, vor die 30 Architekturstudierende der Bremer Hochschule gestellt wurden. Sie haben sich am Ideenwettbewerb der Interhomes AG beteiligt, den der Bremer Bauträger anlässlich seines 50-jährigen Bestehens an der School of Architecture der Hochschule Bremen ausgelobt hatte.

Dafür entwickelten die angehenden Architekten im Kursus „Entwerfen“ ein Semester lang Prototypen für mehrstöckigen Wohnungsbau für ein Interhomes-Grundstück am Willakedamm in Huchting. „Wir bauen keine gewaltigen Monumente, sondern wir bauen das Zuhause von Menschen“, betonte der Vorstandsvorsitzende Frank Vierkötter bei der Preisverleihung. Und im Hinblick auf die steigenden Wohnungspreise in den Städten müssten diese „vor allem eins sein: bezahlbar“.

Kosten ließen sich durch die Fertigteil-Bauweise, weniger energieverbrauchende Fensterflächen und preiswerte Materialien sparen. „Da kann es auch das günstigere Waschbecken sein“, merkte Interhomes-Pressesprecherin Stefanie Wagner-Arndt an.

Reproduzierbarkeit als Kriterium

Vor allem aber Planungen, die auf verschiedene Orten übertragen werden können, wenn die örtliche Planungsbehörde mitmacht, bieten ein weiteres Einsparpotenzial. Deshalb war die Reproduzierbarkeit der Entwürfe auf andere Grundstücke ein wichtiges Kriterium des Wettbewerbs. Außerdem wurden Realitätsnähe, Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und die Einbettung in die Umgebung bewertet. Auch die Qualität der Poster und Modelle spielte eine Rolle, die die Studierenden für die Ausstellung extra angefertigt haben.

Die besten acht der insgesamt 14 Arbeiten wurden letzte Woche ausgezeichnet. Der erste Platz, der mit 1000 Euro dotierte Preis, ging an den Entwurf dreier Mehrfamilienhäuser von Stefanie Deumeland und Mona Kuhnert. Außer der professionellen Planung lobte die Jury, dass die Häuser auch ökologisch in Holz gebaut werden können. Der nächste Schritt sei jetzt, so der Vortstandsvorsitzende Frank Vierkötter, den Siegerentwurf „auf Umsetzbarkeit zu prüfen“. Dann wäre die Mühe nicht nur fürs Papier gewesen, sondern ein Entwurf für die Wirklichkeit.

Der zweite Platz ging an Aline Gonsior und Desiree Spahn. Anerkennungen mit je 200 Euro gab es für vier weitere Entwürfe.

Bei der Preisverleihung lobte Jurymitglied und Architekt Jürgen Keil die herausragende Qualität aller Arbeiten. Die Mehrfamilienhaus-Pläne der Studierenden waren insgesamt so überzeugend, dass Interhomes das Preisgeld nachträglich noch aufstockte. So konnten zusätzlich zwei Sonderpreise für Fassadengestaltung vergeben werden – an Patrick Puchalski, Fariha Kurt, Larissa Behrens und Sebastian Albers.

„Die Studenten waren wahnsinnig motiviert“, sagt Interhomes-Pressesprecherin Stefanie Wagner-Arndt. Aufgrund des Ansturms auf das Semesterprojekt mussten die Teilnehmenden sogar ausgelost werden.

Für Student Sebastian Albers war die Planung für einen realen Auftraggeber und an einem Projekt mit „Hand und Fuß“ besonders reizvoll. „Das Schöne war die direkte Zusammenarbeit mit Interhomes. Die Ingenieure waren hier und haben uns unter die Arme gegriffen“, sagt Albers. Die Fachleute haben mit den Studierenden über Tragwerkslehre oder die Energiesparverordnung gesprochen. Themen, mit denen die Absolventinnen und Absolventen in der Realität konfrontiert werden.

Auf der anderen Seite waren – im Gegensatz zu sonstigen Studienprojekten – „die Einschränkungen viel stärker“, meint der 31-Jährige. Raumgrößen, Fenster, Grundstücksgrenzen und Baulinien hatte der Bauträger strikt vorgegeben. Doch der Architekturstudent sieht darin auch einen Vorteil: „Durch die einfachen Mittel ist man gezwungen, einfacher und konsequenter zu bauen“.

Einfach, billig und reproduzierbar, dieses Ziel verfolgt der Bauträger seit der Firmengründung 1968. Alles begann mit günstigen Wohnungsraum in Bremen, hieß es. Und mit diesem Wettbewerb besinne man sich als deutschlandweit arbeitende Firma wieder auf die eigenen Wurzeln in Bremen, so Vorstandsvorsitzender Frank Vierkötter.

Zur Jury zählten die Hochschuldekanin Ulrike Mansfeld, die Architekten Jürgen Keil vom Bremer Büro Gruppe GME und Markus Borgelt, Sachverständiger beim Bausenator. Seitens des Bauträgers saßen außer Vierkötter auch Fred Wessel als technischer Vorstand und Yasemin Vierkötter als Aufsichtsratsmitglied in der Jury.

„Von der Qualität der Entwürfe her würde ich sagen, das machen wir häufiger“, sagte Frank Vierkötter. Und weil das Unternehmen wächst, könnten über den Wettbewerb nachwachsende Architektinnen und Architekten rekrutiert werden.