Das motivierte Team, das die Kreativ-Ausstellung organisiert und bestückt, bespricht am Kaffeetisch die letzten Details (v.l.): Martina Schoof, Silke Meyer, Maren Oekermann, Anja Böhm und Anja Koch. (Walter Gerbracht)

Hasenbühren. Der Frühling kommt auf dem Dorf ganz besonders zur Geltung: Vögel zwitschern, Blumen und Gräser blühen und Kinder spielen auf der Straße. Inmitten dieser ländlichen Idylle veranstalten kreative Frauen aus Seehausen an diesem Wochenende eine Kreativ-Ausstellung im und vor dem „Meybohm Hof“ in der Hasenbürener Landstraße 102.

Fantasiereich und geschickt sind die Ausstellerinnen, die alle in Seehausen und Hasenbüren leben, in vielfacher Form. Anja Böhm kauft regelmäßig in Holland spezielle Perlen und Silberelemente, die sie zu Armbändern, Ketten und Ringen verarbeitet. „Das Hobby brauche ich als Ausgleich zum Beruf“, sagt die Steuerfachangestellte, die während der Ausstellung vor Ort Schmuck herstellen und individuell für die Besucher anfertigen will.

„Grünes und Schönes“ ist die Leidenschaft von Maren Oekermann und Silke Meyer. Die beiden Frauen wollen die Ausstellung unter anderem mit selbst gemachten Töpfen und Pflanzen sowie Dekorationsartikeln bereichern. Bei beiden spielt das „Upcycling“ eine große Rolle. So verarbeiten sie alte Konservendosen zu Pflanzschalen, gestalten alte Flaschen und Gläser zu Windlichtern und verwenden dabei Materialien aus der Natur wie Steine, Muscheln oder Pflanzen. Einige Schalen sind aus Beton gefertigt. Dieses Material kommt immer häufiger bei Freizeitkünstlern zum Einsatz.

Anja Koch verkauft dänische Mode, die sie selbst zufällig einmal entdeckt hat und selbst trägt. Auch die übrigen Ausstellerinnen hat sie von der sportlich eleganten Damen-Oberbekleidung, bequemen Hosen sowie Gürteln und Tüchern überzeugt, sodass alle zugeben, ein solches Produkt im eigenen Schrank zu haben. Und zwei weitere Ausstellerinnen konnten gewonnen werden, die selbst gemachte Seifen anbieten.

Um das leibliche Wohl während der beiden Ausstellungstage kümmert sich Martina Schoof. Sie bereitet selbst gebackenen Kuchen nach alten Familienrezepten und Kaffee für das Wochenende vor.

Einige der Initiatorinnen arbeiten bereits seit Wochen an ihren Produkten, andere entscheiden sich erst kurzfristig, was sie ausstellen und verkaufen wollen. „Ich brauche die Inspiration der Jahreszeit und kann nicht im Sommer etwas für den Winter herstellen“, erklärt beispielsweise Silke Meyer.

Und die kreativen Frauen haben bereits eine Fangemeinde, denn sie zeigen ihre schönen Dinge nicht das erste Mal. Zweimal hatten sie im Kaemnahaus in Seehausen ihre Produkte der Öffentlichkeit präsentiert. Im vergangenen Jahr haben sie zum ersten Mal ihre Exponate im Haus und auf dem Grundstück von Jan-Bernd Meybohm liebevoll verteilt und sich wieder für den Standort entschieden. Das Altbremer Haus aus dem Jahr 1899 bietet mitten in einer dörflichen Atmosphäre ausreichend Platz zum Schauen, Produzieren oder einfach zum Hinsetzen und Klönen. „Allein um das Gebäude zu betrachten, lohnt sich schon ein Besuch“, findet Anja Böhm. Die Umgebung Hasenbürens und Seehausens lädt außerdem dazu ein, den Besuch der Schau mit einer Radtour oder einer Wanderung zu verbinden.

„Wir wollen damit auch etwas zur Belebung des Dorflebens beitragen“, erklärt Anja Koch und hofft wieder auf viele Gäste, auch von außerhalb. Denn bei den vorherigen Ausstellungen wurden schon viele Kundenkontakte aufgebaut. Und Ankündigungsplakate hängen unter anderem in der örtlichen Gaststätte sowie in einigen Geschäften in Nachbarorten. Und mit Flyern, Plakaten und WhatsApp-Nachrichten werben die rührigen Damen sogar bis nach Oldenburg für ihre Kreativ-Schau.