Ein Knochenjob: Viele Fotos belegen die harte Arbeit. (Arbeitskreis Arster Geschichte(n))

Wer vor 100 Jahren der Arbeit des Straßenbaus nachging, nahm einen harten Job in Kauf. Die Wagen mit den schweren Pflastersteinen mussten damals noch mit hohem Einsatz an Körperkraft be- und entladen werden, die Arbeiter mussten das Material selbst zur Baustelle transportieren und die Steine teilweise noch behauen – ein Zwölfstundentag war Alltag. Was das für die Straßenbauer bedeutete, zeigt die Ausstellung „100 Jahre Gründung der Brema – 75 Jahre Neugründung nach 1945“ die der Arbeitskreises Arster Geschichte(n) zusammengetragen hat und im Lüttje Museum in Arsten zeigt.

Die Brema wurde vor 100 Jahren gegründet und ist heute eine Aktiengesellschaft. Im Jahre 1920 schlossen sich ehemalige Bauhandwerker zusammen und riefen das genossenschaftlich orientierte Unternehmen ins Leben. In den Jahren 1933/34 wurde die Brema jedoch durch die Nationalsozialisten aufgelöst, berichtet Friedrich Greve vom Arbeitskreis Arster Geschichte(n).

„Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, wurde diese Straßen- und Tiefbaugenossenschaft neu gegründet. 20 Steinsetzer ließen sich wenig später als Genossenschaft eintragen – also vor 75 Jahren. Es ist ein doppeltes Jubiläum, das gefeiert wird“, sagt Greve.

Wer die Ausstellung im Lüttje Museum besucht, kann sich ein Bild vom Handwerkszeug aus damaliger Zeit machen, aber zum Beispiel auch eine alte Ramme besichtigen, mit der die Pflastersteine in den Boden getrieben wurden. Zahlreiche Informationstafeln geben einen chronologischen Überblick von damals bis heute. Der Blick auf die Entstehung der Infrastruktur erzählt auch einen Teil der Stadtgeschichte. Historische Fotos zeigen zum Beispiel den Straßenbau an der Bürgermeister-Smidt-Brücke in der Neustadt, die am 25. April 1945 gesprengt worden war – nach dem Zweiten Weltkrieg war sie die erste Überquerung der Weser für Bremen. „Die Materialien für die Ausstellung kamen durch Kontakte zum Straßenbau und zur Brema zustande“, sagt Greve. „Ich habe aber auch im Bremer Staatsarchiv einiges gefunden, und der Arbeitskreis hat Gespräche mit alten Steinsetzern geführt.“ Leider gebe es keine Protokolle der Brema auf die man zurückgreifen könne. „So war es eine wahre Puzzlearbeit, die Ausstellung zu gestalten.“

Wie auch heute, wurden bereits damals Straßen ganz abgesperrt, wenn Bauarbeiten anstanden. „Allerdings gab es damals erheblich weniger Verkehr“, sagt Greve, sodass sich die Behinderungen im Straßenverkehr, über die sich heute mancher Autofahrer ärgert, damals noch in Grenzen hielten.

Die Ausstellung „100 Jahre Gründung der Brema – 75 Jahre Neugründung nach 1945“ ist noch bis Sonntag, 27. September in „Dat lüttje Museum“, In der Tränke 12, zu sehen. Ebenfalls gezeigt werden Ausstellungen zu anderen Gewerken, zur Selbstversorgung und zur Landwirtschaft, die besichtigt werden können.

Weitere Informationen

Das Lüttje Museum, In der Tränke 12, ist jeden zweiten Mittwoch im Monat sowie jeden vierten Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung geöffnet. Weitere Informationen zu den Terminen gibt es online unter www.arster-geschichte.de. Der Eintritt ist frei.