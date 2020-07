An der Alfred-Faust-Straße wird die Filiale der Sparkasse Bremen in Zukunft keine persönliche Beratung mehr bieten. Vor der Corona-Pandemie standen dort noch an fünf Wochentagen Berater für ein Gespräch zur Verfügung. (PETRA STUBBE)

Die von der Sparkasse Bremen angekündigte Reduzierung der Filiale in Kattenturm auf einen reinen Selbstbedienungsstandort (SB-Standort) stößt im Stadtteil auf heftigen Widerstand. Der Obervielander Beirat hat während seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend sein Unverständnis über die Entscheidung zum Ausdruck gebracht. Aus Sicht der Stadtteilpolitik sollen die Verantwortlichen ihren Entschluss rückgängig machen.

Wo Kundinnen und Kunden in Kattenturm bis vor Kurzem noch an fünf Wochentagen eine persönliche Beratung erhalten konnten, ist zukünftig Selbstbedienung angesagt – eine solch drastische Reduzierung geht den Mitgliedern des Stadtteilparlaments deutlich zu weit. Roman Fabian (Linke) verwies bei der Sitzung darauf, dass bereits die Schließung der Postfiliale in Kattenturm eine Versorgungslücke hinterlassen habe. „Man hat geradezu den Eindruck, dass die Infrastruktur im Ortsteil ausgehöhlt wird“, so Fabian.

Ebenso wie sechs weitere betroffene Filialen im Stadtgebiet wird der Standort in Kattenturm als reine SB-Filiale weiter bestehen. Dort können Kundinnen und Kunden dann ausschließlich noch an Automaten unter anderem Überweisungen tätigen, Bargeld abheben und ihre Kontoauszüge ausdrucken. Die bisher in Kattenturm nutzbaren Schließfächer werden derzeit aufgelöst, teilt die Sparkasse schriftlich mit. Die SB-Automaten blieben fürs Erste in den Räumlichkeiten an der Alfred-Faust-Straße 21. Es gebe aber auch Überlegungen, nach anderen, passenderen Räumlichkeiten in Kattenturm zu suchen.

Der Obervielander Beirat hat nun aufgrund der anstehenden Veränderungen parteiübergreifend in einem Beschluss festgestellt, dass besonders die persönliche Ansprache für Seniorinnen und Senioren wichtig und unverzichtbar sei. „Nicht zuletzt konnten in der Vergangenheit auch immer wieder Straftaten zulasten älterer Menschen dank aufmerksamer Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter durch Auffälligkeiten im direkten Kontakt miteinander verhindert werden“, schreibt der Beirat an die Sparkasse.

Die Entscheidung, persönliche Kundenkontakte im Stadtteil ausschließlich über die dann noch bestehende Filiale in Habenhausen abzuwickeln, „ist für den Beirat Obervieland in dieser Form nicht nachvollziehbar und er lehnt sie daher entschieden ab“, formuliert das Stadtteilparlament.

Auch deshalb, weil erst 2017 der persönliche Kundenkontakt in den Filialen in Arsten und Kattenesch eingestellt worden sei. Trotz der daraus resultierenden Nachteile habe der Beirat sich damals vom Gesamtkonzept überzeugen lassen, weil im Gegenzug die Filialen in Habenhausen und Kattenturm mit persönlicher Beratung an fünf Tagen in der Woche aufgewertet worden seien. Drei Jahre später im aktuellen Fall kann der Beirat die Strategie der Sparkasse aber nun nicht mehr mittragen.

Insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner von Kattenturm und Kattenesch müssten künftig weite Wege auf sich nehmen, um die Sparkassenfiliale in Habenhausen zu erreichen, argumentiert der Beirat. Mehr als jede fünfte Person aus den beiden Ortsteilen sei 65 Jahre oder älter. Diesen Menschen seien die weiten Wege „nicht regelmäßig zuzumuten“, besonders auch deshalb, weil „einem Großteil davon die finanziellen Mittel für die regelmäßige Nutzung des ÖPNV fehlen“, stellt der Beirat in seinem Beschluss fest.

Und er fügt seine dringende Bitte an die Sparkasse Bremen an, die „Planungen zur Schließung der Filiale in Kattenturm (im Hinblick auf persönliche Beratungen und die Verfügbarkeit von Schließfächern) sowie deren Weiterführung ausschließlich als SB-Station, rückgängig zu machen.“

Eine Bitte, der die Sparkasse wohl sehr wahrscheinlich nicht nachkommen wird. So liest sich zumindest eine schriftliche Antwort der Sparkasse, in der steht: „Die Sparkasse Bremen wird an ihrer Strategie festhalten: Ausbau der Stadtteilfilialen, Zweigstellen und Safeanlagen mit einem Investment von rund 30 Millionen Euro, Umwandlung von sieben personenbesetzen Filialen in SB-Standorte, Einzug in ein neues Gebäude im Technologiepark und digitale Prozesse weiter vorantreiben.“ Dass es in einem solchen Prozess „immer mal wieder kleine Kurskorrekturen geben kann, ist nicht auszuschließen, ändert aber nichts an der Gesamtstrategie“, teilt Sprecherin Nicola Oppermann schriftlich mit.

Gleichwohl könne die Sparkasse Bremen nachvollziehen, dass die Entscheidung als nicht wertschätzend gegenüber der älteren Generation empfunden wird. Nur: Die Sparkasse Bremen sei am Ende des Tages auch ein Wirtschaftsunternehmen, das mit den geänderten Rahmenbedingungen umgehen müsse – wie zum Beispiel strengen Regulierungsvorschriften, Digitalisierung und geändertem Nutzungsverhalten, heißt es in der Mitteilung.

„Aber wir lassen die ältere Generation nicht im Regen stehen“, verweist die Bank unter anderem auf eine Art Coaching am Geldautomaten und einen Bargeld-Bringdienstservice der seit der Corona-Pandemie besser angenommen werde als zuvor.

Außerdem könnten auch viele Anfragen „leicht und fallabschließend am Telefon bearbeitet werden“, schreibt Oppermann. Ältere Menschen müssten sich daher nicht in den Bus oder die Bahn setzen. Unter der Telefonnummer 17 90 könnten viele Anliegen – von Zahlungsverkehr bis Kontoeröffnungen – erledigt werden.

Die Einwohnerstärke eines Stadtteils spiele außerdem keine entscheidende Rolle bei der Frage, ob eine Filiale zum Selbstbedienungsstandort umgewandelt werde. Wichtiger sei, wie viele Kunden die persönliche Beratung in den Filialen nutzen würden. Und die tatsächliche Nachfrage nach persönlichen Beratungs- oder Serviceleistungen in diesen Filialen sinke deutlich.