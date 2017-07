Die kleine Felisiti probiert die Rutsche am Café Sand aus. Die Wasserqualität gilt als hervorragend, bewacht ist der Strand aber nicht. (Walter Gerbracht)

Doch wo am Fluss gibt es eigentlich Strände am linken Weserufer?

Der wohl bekannteste ist der Neustädter Strand am Café Sand auf dem Stadtwerder. Dort tummeln sich bei wärmeren Temperaturen besonders viele Familien, die zugleich die Innenstadtlage als auch das gastronomische Angebot vor Ort zu schätzen wissen. Der Strandabschnitt ist die einzige offizielle Badestelle der Stadt an der Weser. Alle anderen zehn Badegewässer, die regelmäßigen Kontrollen unterliegen, sind Badeseen wie der nahegelegene Werdersee und der Huchtinger Sodenmattsee. Die Wasserqualität am Café Sand gilt übrigens nach EU-Richtlinien als hervorragend. Die Wassertemperatur beträgt derzeit 20 Grad Celsius.

Grundvoraussetzung für den Status einer offiziellen Badestelle sei zudem, dass die Badegäste Toiletten nutzen können, erklärt die Umweltbehörde. Und das sei nur am Café Sand gegeben. Nicht dagegen an den beiden anderen Stränden, die in Rablinghausen am Rande des Weseruferparks sowie in Habenhausen gegenüber dem Neubaugebiet „Deichland“ angelegt worden sind. Diese beiden wurden allerdings auch nicht vorrangig für Schwimmer geschaffen, sondern für die Natur.

Flussufer renaturiert

Im Zuge der Renaturierung des Flussufers sollen Pflanzen und Tiere trotz der viel befahrenen Wasserstraße wieder mehr naturnahen Lebensraum zurückbekommen, auf dem sie sich relativ ungestört aufhalten und ausbreiten können. Besonders gilt das für den neuen Strand in Habenhausen, erklärt Britta Freiheit, die in der Behörde für den Gewässerschutz mitverantwortlich ist. „Das muss sich nicht mit dem Wunsch der Menschen ausschließen, am Wasser Erholung zu suchen, wenn die Bereitschaft da ist, Rücksicht auf die Natur zu nehmen“, so Freiheit. Denn das Baden sei in der Weser grundsätzlich nicht verboten, allerdings erfolge es auf eigene Gefahr.

Und die sei keineswegs zu unterschätzen, warnt Philipp Postulka von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Land Bremen. „Das Baden in der Weser ist zu gefährlich, wir raten daher grundsätzlich davon ab“, sagt der Rettungsschwimmer. Besonders am Rablinghauser Strand sei die Strömung enorm, „durch die ständigen Weservertiefungen ist die Fließgeschwindigkeit des Flusses so hoch geworden, dass selbst geübte Schwimmer nicht dagegen ankommen“, warnt der DLRG-Sprecher. Außerdem verweist er auf das Verbot, die Wasserstraße zu durchschwimmen oder in der Nähe von Hafenanlagen oder Kläranlagen ins Wasser zu gehen. Wer die Abkühlung in heimischen Gewässern suche, solle lieber die reichlich vorhandenen Badeseen aufsuchen, die von Rettungsschwimmern bewacht werden, rät Postulka.

Uwe Dinger mit seiner Havaneserin Chiara genießt wie viele weitere Hundehalter den Freiraum am Rablinghauser Strand. Baden ist dort wegen der starken Strömung besonders gefährlich, warnen Rettungsschwimmer. (Walter Gerbracht)

Eine Warnung, die die Bremer offensichtlich ernst nehmen. Denn am Rablinghauser Strand tummeln sich an diesem sonnigen Ferientag hauptsächlich zahlreiche Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern. Und nur Letztere fischen Bälle aus dem kühlen Nass oder trinken ein paar Schlucke Weserwasser. Uwe Dinger ist mit seiner kleinen Havaneserin Chiara extra aus Findorff hergefahren, um den Sandstrand am linken Weserufer zu erkunden. „Ich bin zum ersten Mal hier und komme gerne wieder“, zeigt er sich begeistert von dem bislang unbekannten Ort, auf den er nur durch Zufall gestoßen ist.

Wilde Flussromantik am neu angelegten Habenhauser Weserstrand. Besonders Amphibien sollen dort einen Rückzugsraum finden. (Walter Gerbracht)

Für ein gänzlich ungefährliches Vergnügen am Wasser hat sich indes Ali Sevik mit seinen Kindern entschieden: Südlich vom Rablinghauser Strand liegt der großzügig angelegte Spiel- und Wassergarten in Woltmershausen am Weserufer. „Wir finden es hier sehr schön und werden hier als Familie den ganzen Tag verbringen“, sagt der Huchtinger. Während er noch auf weitere Familienmitglieder wartet, probiert seine Tochter Merle-Bahar bereits Schiffchen im künstlich angelegten Bachlauf aus.

Kleiner Bucht mit vorgelagerter Insel

Noch ruhiger geht es am Habenhauser Weserstrand zu. Romantisch in einer kleinen Bucht mit vorgelagerter Insel gelegen, kommt er der Vorstellung von einem wilden Flussufer nahe. Nur wenige Menschen sind am Strand zu sehen. Ein Pärchen übt ein paar Tanzschritte ein, eine junge Kleinfamilie kühlt sich die Füße im Wasser. Schwimmer sind nicht zu sehen. „Man sollte sich von der vorgelagerten Insel auch keineswegs täuschen lassen, die schützt nicht unbedingt vor der Strömung“, sagt Postulka. Und Britta Freiheit aus der Umweltbehörde wirbt erneut um Rücksichtnahme: „Wenn jeder Erholungssuchende seinen eigenen Müll wieder mitnimmt, die Enten nicht füttert und die Tiere am Fluss möglichst wenig stört, bleibt auch das Erlebnis Weser für alle Bremer noch lange schön.“