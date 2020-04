Stopp gilt in Grolland als „Angstraum“

Baudeputation bringt Umbaupläne für Haltestelle Bardenflethstraße voran

Karin Mörtel

Die Straßenbahnhaltestelle an der Bardenflethstraße in Grolland gilt als „Angstraum“. Seit Jahren wünschen sich die Grollander einen Umbau. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache.