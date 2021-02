Am Hasenbürener Umdeich wurden Bäume abgesägt. Brigitte Stümpel und Werner Köhler empfinden das als Kahlschlag. (Roland Scheitz)

„Ich war wegen des Kahlschlags von den Socken“, so formuliert Brigitte Stümpel ihre Überraschung, als sie auf dem Hasenbürener Umdeich etliche Bäume abgesägt auf dem Deich liegen sah. „Das ist doch ein Naturschutzgebiet“, sagt sie über die Strecke, die sie und ihr Mann Werner Köhler regelmäßig mit ihrem Hund abgehen. Erlen würden nun auf der Deichschräge liegen – der Bremische Deichverband würde am linken Weserufer stets zu dieser Jahreszeit Baumschnittarbeiten durchführen, aber: „Das sind doch die einzigen Nistplätze“, und diese Nistplätze würden den Vögeln nun zu Brutzeiten fehlen.

Sie habe daher beim Deichverband angerufen, dort habe man jedoch „nur lächelnd den Kopf geschüttelt“. Man habe ihr die Auskunft gegeben, dass der Deichverband Landschaftspflege betreibe, „doch solch einen Kahlschlag kann man doch nicht als Landschaftspflege bezeichnen“, meint Stümpel.

Bäume sind Nistplätze für heimische Vogelarten

Hunderte Vögel würden dort in Zeiten der Brut dort nisten und außer diesen Gehölzen würde es dort nichts weiter geben. Nun stünden dort nur noch vereinzelt Bäume, die den Vögeln keinen Schutz böten. Und weiter hinten am Deich habe die Stadt Bremen für viel Geld Ruhe- und Rastzonen für Zugvögel geschaffen, dann sollte die Stadt doch auch den heimischen Vögeln nicht die Nist- und Ruhemöglichkeiten nehmen.

„Ich möchte, dass der Deichverband einfach mal vorsichtiger ist“, findet sie, „die haben da große Gerätschaften und wenn die dort mähen, ist alles weg.“ Es gebe viele Menschen, die keine Wertschätzung für Bäume aufbringen könnten, sagt Brigitte Stümpel und fragt sich, und ob man solch einen Kahlschlag in einem Schutzgebiet überhaupt veranstalten dürfe.

„Das musste sein“, sagt dazu Michael Dierks, Geschäftsführer des Bremischen Deichverbands am linken Weserufer. „Die Naturschutzregeln beachten wir. Wir engagieren uns im Klimaschutz.“ Der Deich am Schöpfwerk sei aus den Sechzigerjahren, der Umdeich aus den Siebzigerjahren, der Verbindungskanal diene zur Entwässerung der Grünlandflächen und sei eigens für diesen Zweck gebaut worden. „Ein künstliches Gewässer also und das müssen wir auch erhalten. Wir haben dort einen Schwarzerlenbestand und führen dort turnusmäßig Gehölzpflegearbeiten durch.“

Tote Bäume entfernt und den Bestand ausgedünnt habe der Deichverband dort – der Grund dafür liege in der maschinellen Pflege des Gewässers: Bagger seien dafür notwendig, die Platz bräuchten sowie eigens zu diesem Zweck genutzte Maschinen und Gerät sowie landwirtschaftliche Schlepper. „Damit die Sohle geräumt und entkrautet werden kann. Eine gewisse Bestandspflege müssen wir machen, es ist nun einmal eine Kulturlandschaft und der Verbindungskanal ist eine Funktionsfläche für die Wasserwirtschaft.“

Immer wieder sorgen Baumfällungen für Unverständnis bei Bürgerinnen und Bürgern. Ob nun am Hasenbürener Umdeich durch Gewässerschutzmaßnahmen seitens des Deichverbandes oder am Kattenturmer Fleet, wo der Umweltbetrieb Bremen nach Ansicht einiger Leserinnen und Leser mit einem „rigorosen Kahlschlag“ flugunfähigen Wasservögeln das Rückzugsgebiet genommen habe: Die sichtbaren Folgen dieser Maßnahmen treiben die Menschen bisweilen um.

Annette Siegert ist stellvertretende Geschäftsführerin beim Nabu und dort auch in der Umweltbildung tätig. Sie sagt, dass dieses Thema durchaus zweischneidig sei: „Wenn man schöne Heckenstrukturen haben möchte, dann benötigen die auch eine Pflege.“ Ungefähr alle zehn Jahre sei es nötig, die Gehölze „auf den Stock zu setzen“, damit sie anschließend wieder austreiben könnten. Andernfalls würden sich größere Arten durchsetzen und die kleineren Pflanzen beschatten.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Baumpflege?

Im Hinblick auf die Vögel, die im Frühjahr Brutmöglichkeiten suchen, sagt sie aber auch: „Besser ist es, diese Arbeiten sukzessive durchzuführen als alles auf einmal.“ Wobei es auch auf den Pflanzenbestand ankomme: Die Erle etwa, die auch am Hasenbürener Umdeich bearbeitet wurde, sei sehr schnittverträglich „und komme schnell wieder hoch, genauso wie Weiden“. Ein gewisses Maß an Pflege mache also Sinn, sagt Siegert, nur eben nach und nach. „Ein großer Lebensbereich geht sonst verloren und wo sollen die Tiere dann hin?“, fragt die Naturschützerin, meint aber auch, dass es schwierig sei, für die Betriebe einen Mittelweg zu finden.

Wünschenswert wäre eine schrittweise Vorgehensweise aber allemal, damit die Vögel brüten könnten. „Für die Artenvielfalt ist es aber langfristig wichtig, dass zurückgeschnitten wird. Es gibt also nicht nur Schwarz-weiß, sondern auch Grau. Wenn man das so durchplant, dass über 500 Meter ein Bereich noch dichtes Gebüsch hat, dann wäre da schon viel gewonnen.“

Zur Sache

Was das Naturschutzgesetz vorschreibt

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt in Paragraf 39 die Bedingungen des Schneidens von Bäumen, Hecken, Gebüschen und anderen Gehölzen. Demnach ist es verboten, zwischen dem 1. März und dem 30. September solche Gehölze „abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen“. Zulässig sind hingegen „schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.“ Der Nabu Bremen fordert in seinem Ende 2020 veröffentlichten Papier „Der Bremer Weg – 10 Schritte zur lebendigen Stadt“ neben dem Verbot des Einsatzes von Pestiziden, dem Beenden des Flächenverbrauchs und der Schaffung von Nistplätzen auch die stärkere Auslichtung von öffentlichen Gehölzen. Wird nicht regelmäßig wenige Zentimeter über dem Boden abgeschnitten, könnten sich artenarme Baumreihen entwickeln. „In ihnen findet sich nur ein Bruchteil der Artenvielfalt, Nahrungs- und Lebensräume, die Feldhecken bieten würden. Für viele Heckenbrüter, Igel und Reptilien sind dichte Hecken lebensnotwendige Rückzugsräume.“