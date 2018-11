„Das ist uns versprochen worden, als unsere Polizeistation geschlossen worden ist“, erinnerte der Seehauser Beiratssprecher Ralf Hagens (CDU) in der jüngsten gemeinsamen Sitzung der Beiräte Seehausen und Strom. Sie haben sich mit der geplanten „Polizeireform 2600“ befasst und geschlossen für seinen entsprechend formulierten Antrag gestimmt.

Den Seehausern und Stromern reicht der eine Kop nicht, den Derk Dreyer, Leiter der Polizeiinspektion Süd, aus der Neustadt abziehen und im Polizeirevier Woltmershausen stationieren will. Damit soll aus Dreyers Sicht die Lücke so weit wie möglich geschlossen werden, die das altersbedingte Ausscheiden zweier Woltmershauser Kops gerissen hat.

Auch die Zusage des stellvertretenden Leiters des Woltmershauser Reviers, Bernhard Tegge, eine Kollegin werde die Präventionsarbeit an der Schule fortsetzen und bei Bedarf Bürgersprechstunden vor Ort anbieten, beruhigte die Stadtteilpolitiker nicht. Inspektionsleiter Dreyer plant, die Personalstärke der Polizei bis 2018 schrittweise, je nach Abschluss der Ausbildung der Anwärter, auf 2600 Beamte zu bringen und dabei mit Kops bürgernah zu arbeiten. „Senator Mäurer verspricht, dass bei den Kops nicht eingespart wird“, sagte Dreyer.

„Zigtausend Überstunden bei der Polizei – das reicht hinten und vorne nicht“, merkte der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Frank Imhoff dazu an. Er erntete genauso starken Beifall wie Jutta Strerath-Eichinger von der Bürgerinitiative „Keine Revierschließung in Bremen“, die deutlich mehr Einstellungen forderte, damit die Polizei bürgernah arbeiten kann und die Reviere rund um die Uhr erreichbar sind. Strerath-Eichinger lud zu einer Mahnwache ein, die an diesem Donnerstag, 8. Juni, um 16 Uhr vor dem Revier an der Woltmershauser Straße beginnt.

Der Seehauser Beiratssprecher Ralf Hagens wollte eine Abstimmung über seinen Antrag, die Polizeireform 2600 in Gänze abzulehnen. Das wurde von Stromer Seite jedoch erst einmal abgelehnt. Es wurde in dem Zusammenhang an die Verabredung erinnert, dass die Beiräte Woltmershausen, Strom und Seehausen eine gemeinsame Stellungnahme formulieren.