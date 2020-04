Das geplante Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße in der Neustadt muss vorerst warten. (Roland Scheitz)

Bremen Süd. Auf Sparflamme hat die Stadtteilpolitik in den vergangenen Wochen vor sich hin geköchelt, nun haben die Beiräte die Möglichkeit, ihre Arbeit schrittweise wieder aufzunehmen. Seit Montag bilden Beiratsmitglieder eine Ausnahme von der Regel: Sie dürfen sich wieder treffen, weil für sie das Versammlungsverbot zum Schutz vor Neuinfektionen nicht mehr gilt. So hat es der Senat beschlossen, der von einer weiteren Lockerung in der Corona-Krise spricht. Doch auch wenn die Stadtteilpolitiker zusammenkommen können, wird es Beiratssitzungen vorerst nicht in allen Stadtteilen links der Weser geben.

Wie die Erleichterungen für die Beiratsarbeit in den kommenden Wochen in der Praxis aussehen soll, erklärt Werner Wick aus der Senatskanzlei, der für die Beiräte und Ortsämter zuständig ist: „Es ist zwischen den Ortsamtsleitungen und der Senatskanzlei verabredet worden, dass zunächst bis zum 3. Mai ausschließlich nicht-öffentliche Sitzungen stattfinden werden.“ Das bedeutet, für die Beiratsmitglieder ist das bestehende Versammlungsverbot aufgehoben worden. Aber nicht für Menschen aus dem Stadtteil, die die Beratungen in den normalerweise öffentlichen Fachausschuss- und Beiratssitzungen mitverfolgen wollen.

Und genau darin sieht der Huchtinger Beiratssprecher Falko Bries (SPD) auch das größte Dilemma an der derzeitigen Situation. „Dass die Bürgerinnen und Bürger bei stadtteilspezifischen Themen mit einbezogen werden können, ist doch der Kern unserer Arbeit als Beiräte“, findet der Sozialdemokrat. Die Öffentlichkeit zunächst ausschließen zu müssen, falle ihm persönlich daher sehr schwer. Ungeachtet dessen sei ihm aber klar, „dass wir aus Vorsicht, um Corona-Neuinfektionen zu vermeiden, noch kein Publikum zulassen können.“ Das bedeute für ihn aber auch, „dass wir besonders Themen wie die Straßenbahnverlängerung, die viele Menschen im Stadtteil interessieren, noch weiter nach hinten schieben müssen“, so Bries.

Besonders wichtig sei es für Huchting, sich schnell um den massiven Kitaplatzmangel im Stadtteil zu kümmern, sagt der Beiratssprecher. Erst kürzlich hat das Stadtteilparlament für Huchting angesichts von 158 Kindern, die für das kommende Kindergartenjahr noch keinen Platz bekommen haben, den Kita-Notstand erklärt (dazu mehr in der kommenden Ausgabe des STADTTEIL-KURIER).

Ob der Huchtinger Beirat sich in den kommenden zwei Wochen persönlich treffen wird, ist aber noch unklar. Am heutigen Donnerstag findet zu dieser Frage eine Videokonferenz mit den Beiratsmitgliedern statt. „Der im Beirätegesetz festgeschriebene Grundsatz der Öffentlichkeit von Sitzungen ist ganz klar zu wahren, allerdings stehen wir vor einer Ausnahmesituation, da muss es bei drängenden Themen auch weitergehen“, sagt der Huchtinger Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. „Ich hoffe, dass wir nicht im momentanen Stillstand verharren.“ Letztlich seien aber auch die Bedenken einzelner Beiratsmitglieder ernst zu nehmen, sollten sie aus persönlichen Gründen das Risiko für zu groß erachten, trotz Schutzmaßnahmen an persönlichen Treffen teilzunehmen.

In Obervieland werde sich bis Anfang Mai zunächst der Koordinierungsausschuss wieder persönlich treffen, kündigt Ortsamtsleiter Michael Radolla an. Dieser tagt ohnehin stets nicht-öffentlich und regelt unter Beteiligung aller im Beirat vertretenen Parteien Themen und Arbeitsweise des Stadtteilparlamentes. „Wir haben derzeit keine absolut drängenden Themen, aber dem Beirat war es wichtig, zumindest in kleiner Runde wieder an einem Tisch zu sitzen und miteinander zu reden“, so Radolla. Beschlüsse zu Bauakten und Globalmitteln per E-Mail und Telefonkonferenzen könnten das aus Sicht vieler Stadtteilpolitiker nicht ersetzen.

Ab dem 4. Mai sei dann geplant, möglicherweise in Obervieland auch wieder den Bau- und Bildungsausschuss sowie den gesamten Beirat tagen zu lassen. Zumindest, wenn die ab dann geltende Rechtsverordnung eine erneute Lockerung der Einschränkungen zuließe. Ob dann beispielsweise die Presse oder in beschränktem Umfang sogar schon Publikum zugelassen werden könne, sei allerdings noch nicht geklärt.

Egal, ob die Beiratsmitglieder in kleinerer Runde oder in voller Mannschaftsstärke zusammentreffen, sie müssen die vorgeschriebenen Abstandsregeln sowie die geltenden Hygienevorschriften einhalten. „Außerdem sind sich alle einig gewesen, dass die Beiräte noch vorsichtig sein müssen“, sagt Wick von der Senatspressestelle. Geeignete Räume zu finden, wo sich bis zu 20 Personen nicht zu nahe kommen können und entsprechende Desinfektionsmittel und Waschräume vorhanden sind, sei Sache der Ortsämter.

In Woltmershausen sei das gar nicht so einfach, gibt Edith Wangenheim zu bedenken. Außerdem findet sie es ein Unding, dass die technische Ausstattung des Ortsamtes durch die Senatskanzlei nicht einmal dafür ausreiche, um Videokonferenzen zu koordinieren.

In der Neustadt und Woltmershausen wird es aktuell trotz der Möglichkeit, wieder nicht-öffentlich zu tagen, bis zum 20. Mai keine einzige Sitzung geben. Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon begründet diesen Schritt mit der personellen Situation im Ortsamt. Außerdem gebe es im Ortsamt und den beiden Beiräten auch persönliche Bedenken vor einer Zusammenkunft, weil Beiratsmitglieder oder deren Angehörige zu den bekannten Risikogruppen zählen. „Ich trage diese Entscheidung voll mit“, sagt der Neustädter Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne). Aus seiner Sicht sei es deshalb umso wichtiger, dass neue Wege gefunden werden, wie Stadtteilpolitik auch abseits von öffentlichen Sitzungen funktionieren kann. Sodass ohne Infektionsrisiko die politische Diskussion wieder aufleben und die Öffentlichkeit wieder bei wichtigen Vorhaben im Stadtteil eingebunden werden kann. „Wir können mit einigen Themen nicht warten, bis es ein Medikament oder Impfstoff gegen Corona gibt“, so Mose. Beispielsweise die geplanten Beteiligungsverfahren zu diversen Bauvorhaben in Huckelriede oder zur geplanten Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße könnten nicht unbegrenzt liegen bleiben.

Genau deshalb erwartet er ebenso wie Falko Bries, der Obervielander Beiratssprecher Stefan Markus (SPD) und die Woltmershauser Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) von der Senatskanzlei, dass sie einzelne Beiratsmitglieder mit Informationen sowie bei Bedarf auch mit den nötigen Endgeräten unterstützt, damit diese ihr Ehrenamt während der Corona-Krise auch digital gut ausüben können.

Als Sprecher der Beirätekonferenz fasst Stefan Markus die Gefühlslage der meisten Beiratsmitglieder in Bremen so zusammen: „Kein Beirat will sich derzeit ohne Öffentlichkeit treffen. Sollten einzelne nicht-öffentliche Sitzungen stattfinden, hat das einen dringenden Grund.“ Und auch das perspektivische Ziel sei klar, sagt Czichon: „Wir wollen möglichst schnell den Austausch zwischen Beirat und Bürgern wieder möglich machen.“