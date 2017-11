SÜD / Leuchtwerbung Schriftzug Mondelez (Walter Gerbracht)

Clemens Paul als geschäftsführender Gesellschafter der Justus Grosse GmbH hielt sich – wie bereits in der Hauptausgabe berichtet – gegenüber dem Stadtteilgremium und den rund 150 interessierten Bürgern bedeckt, sobald es um konkrete Festlegungen ging. Fragen nach der Zahl der geplanten Wohnungen quittierte der Projektentwickler mit Kopfschütteln. Ebenso blieb offen, ob das Mondelez-Hochhaus an der Ecke Langemarckstraße/ Am Deich in seiner heutigen Form erhalten bleibt.

„Wir haben das Grundstück offiziell erst vor sechs Wochen erworben“, erklärte Paul seine Zurückhaltung. Jetzt wolle man gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt und der Ortspolitik über die künftige Quartiersentwicklung insgesamt beraten. Der Hintergrund der Diskussion: Zusammen mit der Hanseatischen Projektentwicklung GmbH (HPE) hat Justus Grosse das rund 14.000 Quadratmeter große Grundstück zum 1. Oktober von Mondelez übernommen. Hinter HPE steht Christian Jacobs, Spross der gleichnamigen Bremer Kaffee-Dynastie, der damit Teile des ehemaligen Firmensitzes zurückgekauft hat. Mondelez hatte sich entschieden, seinen deutschen Verwaltungssitz im eigenen Gebäude an diesem Standort aufzugeben und Anfang 2018 als Mieter einen Büroneubau in der Überseestadt zu beziehen.

Während Justus Grosse den südöstlichen Teil des Grundstücks für Wohnungsbau nutzen und dafür auch Gebäude abreißen will, wird die HPE das Bürohochhaus mit den übrigen Gebäudeteilen entlang der Langemarckstraße auch künftig gewerblich nutzen. Die darin ansässige Jacobs-Douwe-Egbert GmbH wird laut Paul darum weiter an diesem Standort ihrem Geschäft mit Gastronomien und Gemeinschaftsverpflegungen nachgehen.

Axel König machte aus Sicht des Stadtplanungsamtes die Vorgeschichte der Mondelez-Umsiedlung deutlich und listete wichtige Vorgaben der Behörde für die Investoren auf. Dazu gehöre, hier einen Anteil von 25 Prozent Sozialwohnungen vorzusehen. „In dieser zentralen Lage ist eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe außerdem geradezu selbstverständlich“, sagte der Stadtplaner. Wichtig seien dem Planungsamt überdies kleinräumige Wege-Vernetzungen in Richtung Weserufer und zum Lucie-Flechtmann-Platz. Auch die unter Beteiligung der Bürger entwickelte Neustädter Deich-Charta soll in die Planung einfließen.

Mit dem Verweis auf diese Charta erntete König jedoch lautstarken Unmut von Mitgliedern der Bürgerinitiative zum Erhalt der Platanen am Deich. Sie äußerten sogar den Verdacht, dass die Abholzung der Bäume im Interesse der Investoren geplant wurde, um künftig teuren Wohnraum mit freier Sicht auf Weser, Teerhof und Innenstadt anbieten zu können.

Die Details der künftigen Bebauung sollen laut Planungsamt und Investor in den nächsten Monaten in einem „Gutachterverfahren mit Werkstattcharakter“ entwickelt werden. Das dabei von Stadt- und Landschaftplanern sowie Architekten entwickelte Bebauungskonzept bilde dann die Grundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplans.