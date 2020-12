Die Recycling-Station am Wardamm soll künftig in den Monaten Dezember, Januar und Februar geschlossen haben. Das versucht der Huchtinger Beirat zu verhindern. (Roland Scheitz)

Mit den geplanten Veränderungen an den Recycling-Stationen in Kirchhuchting und am Wardamm hat sich der Huchtinger Beirat während seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Wie berichtet, soll die Station in Kirchhuchting noch weiter modernisiert und ausgebaut werden. An der Station am Wardamm stehen hingegen Einschnitte bevor – wenn es bei der kürzlich getroffenen Entscheidung des Verwaltungsrates der Bremer Stadtreinigung bleibt.

Denn der Standort am Wardamm würde zu einer sogenannten Grün-Station umorganisiert werden. Das bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer dort fortan nur noch Grünschnitt, Altglas, Textilien und kleine Elektrogeräte abgeben können. Und die Öffnungszeiten werden deutlich eingeschränkt.

Änderungen sollen ab 2022 gelten

Von Dezember bis Anfang März bleiben die Tore dann geschlossen, von Frühjahr bis Herbst werden sie außerdem nur noch an zwei Wochentagen und sonnabends insgesamt 15 Stunden wöchentlich anstatt bislang 44 Stunden an sechs Tagen die Woche geöffnet sein. In Kraft treten werden die Änderungen allerdings erst ab Januar 2022 nach dem Umbau der Stationen.

Christian Vater, bei der Bremer Stadtreinigung für die Recycling-Stationen zuständig, erläuterte die Gründe: Weniger Abgase durch Containertransporte, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden an den Stationen und die angestrebte Kostenstabilität nannte Vater neben anderen Punkten.

Station am Wardamm bleibt

Erleichtert zeigten sich Beiratsmitglieder fast aller Fraktionen darüber, dass die Station am Wardamm erhalten bleiben soll. Anstatt wie in der Vergangenheit angedacht, komplett geschlossen zu werden. „Wir als Beirat haben aber ein Problem mit den eingeschränkten Öffnungszeiten und der Schließzeit im Winter“, sagte Beiratssprecher Falko Bries (SPD).

Letztere will das Stadtteilparlament verhindern. Wenn das nicht möglich sein sollte, wollen die Ortspolitiker zumindest erreichen, dass die Bremer Stadtreinigung in dieser Zeit mit den Kleingartenvereinen kooperiert und die Glas- und Altkleidercontainer vor die Tore stellt.

2019 wurde wenig Grünschnitt abgegeben

Christian Vater nahm die Vorschläge auf, verteidigte jedoch auch die Entscheidung mit dem Verweis darauf, dass besonders in den Wintermonaten kaum Grünschnitt an der Station angeliefert werde. „Das geht fast gegen null“, so Vater. Im ganzen Jahr 2019 seien nur 706 Tonnen Grünabfall am Wardamm abgegeben worden, in Kirchhuchting sei es mit 997 Tonnen nicht wesentlich mehr gewesen. Zum Vergleich: In Obervieland haben Nutzer im selben Jahr 1936 Tonnen abgegeben, im Blockland sind es 5300 Tonnen Grünschnitt gewesen.

„Es ist doch nicht unzumutbar, den Grünabfall ein bis zwei Tage länger liegen zu lassen oder nach Kirchhuchting zu fahren, das ist aus meiner Sicht Klagen auf hohem Niveau“, erwiderte Vater auf die vorgetragene Kritik. Im Gegenzug würden alle Menschen in Huchting von den Verbesserungen an der Station Kirchhuchting profitieren. Dort werden die Öffnungszeiten etwas erweitert und es können künftig nahezu alle Abfallsorten angeliefert werden.