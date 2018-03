Für die Wahlmaterialien wurden 2000 Euro und für die neue Wahlperiode insgesamt 10 000 Euro freigegeben. Über einen Zuschuss im Rahmen der Globalmittel kann sich der „Förderverein Hallenbad Huchting“ freuen, der 500 Euro für die künstlerische Gestaltung einer Sitzbank auf dem Vorplatz des Bades erhält. Für das nächste Konzert unter dem Motto „Rock unter der Linse“ bekommt der Verein „Mittelpunkt Huchting“ 4000 Euro.

Die Beiratsmitglieder wurden im weiteren Verlauf der Sitzung auch über die Einführung eines Ordnungsdienstes informiert. Vertreter des Ordnungsamtes berichteten darüber, dass zum 1. Juni bremenweit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden, die in den Stadtteilen patrouillieren und sich um Ärgernisse wie illegal entsorgter Müll, Alkoholexzesse oder nicht angeleinte Hunde kümmern.

Die mit blauen Uniformen ausgestatteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen auch in Huchting eng mit Polizei und dem Ortsamt zusammenarbeiten und dürfen auch Platzverweise aussprechen. Abschließend bestätigte der Beirat die Ausnahmen von Freiluftpartys. Verboten bleibt weiterhin, am Strand des Sodenmattsees sowie in „Böses Park“ entsprechende Veranstaltungen anzubieten.