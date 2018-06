Huchting. Dass Kinder aus anderen Ländern möglichst früh die deutsche Sprache lernen sollen, damit sie in ihrer neuen Heimat eine Chance haben, ist gemeinhin als eine Grundvoraussetzung für Integration anerkannt. Vor diesem Hintergrund hat es im Quartiersbildungszentrum (QBZ) Robinsbalje, einem von der Hans-Wendt-Stiftung getragenen Huchtinger Zentrum, in dem Grundschule, Kinder- und Familienzentrum (Kita), eine Außenstelle des Gesundheitsamtes und das Haus der Familie zusammengeschlossen sind, in Kooperation mit weiteren Einrichtungen eine Sprachförderung für Mädchen und Jungen mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen gegeben.

Im vergangenen Jahr wurden acht Kinder eingeschult, die keinen Kindergarten- oder Schulplatz hatten, wo sie Deutsch lernen konnten, und die an diesem Programm teilgenommen haben. Die Finanzierung dieses Angebots ist Ende 2017 ausgelaufen – und soll nun ganz wegfallen.

Doch das wollen sich die Huchtinger nicht gefallen lassen. In der jüngsten Beiratssitzung fassten die Kommunalpolitiker den Beschluss, die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedan aufzufordern, "ein kontinuierliches, stadtteilübergreifendes und wohnortnahes Wochenangebot an besonderen schulischen oder außerschulischen Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit geringen beziehungsweise keinen Deutschkenntnissen“ einzurichten. Diese Sprachkurse für angehende Erstklässler sollen außerdem noch vor der Einschulung in diesem Jahr, spätestens aber zum Januar 2019, angeboten werden. Denn die Bildungsbehörde will statt fester Sprachkurse nur Sprach-Sommercamps in verschiedenen Stadtteilen anbieten.

Inga Jorek vom QBZ betonte gegenüber dem Beirat in der Aula der Roland-zu-Bremen-Oberschule, dass der Ansatz der geplanten Sprachcamps zwar richtig sei, aber "sie ersetzen keine Kurse, die mehrmals pro Woche stattfinden." Einigen Kindern müsse erst die Angst vor der Schule genommen werden, erklärte sie. Auch die Eltern seien über feste Wochenkurse besser zu erreichen als über die Camps.

Nicht zuletzt, so Jorek, hätten die Kleinen einen gesetzlichen Anspruch auf die Förderung, betonte die QBZ-Mitarbeiterin. Laut Paragraf 36, Absatz 2 des Bremer Schulgesetzes sind Kinder, deren deutsche Sprachkenntnisse nicht ausreichen, um dem Unterricht sprachlich zu folgen, dazu verpflichtet, im Jahr vor der Einschulung „an besonderen schulischen oder außerschulischen Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen“.

In welcher Form das geschehen soll, bleibt in den Vorschriften offen. „Das Nähere, insbesondere zur Form und zu den Anforderungen der Sprachstandsfeststellung, Ort, Dauer und Trägerschaft der Maßnahmen regelt eine Rechtsverordnung“, heißt es im Gesetzestext.

Doch die inzwischen in den Sommerferien geplanten Sprachcamps für Kinder, die im August eingeschult werden und über keine oder nur geringe Deutschkenntnisse verfügen, reichen den Huchtingern nicht aus. In der Begründung ihrer als Beschluss gefassten Forderung teilen sie Bogedan mit, dass die Kinder im Rahmen eines kontinuierlichen Sprachförderangebotes nicht nur in ihren Sprachkenntnissen gefördert werden, sondern dass sie auch „einen ersten erfahrbaren Eindruck vom System Schule“ erhalten.

Außerdem könnten erforderliche Unterstützungsmaßnahmen wie eine Schulassistenz, erzieherische unterstützende Maßnahmen oder die Einbeziehung eines Logopäden vor der Einschulung mit dazu beitragen, dass Erstklässler, die die deutsche Sprache nicht oder nur wenig beherrschen,"rechtzeitig vom Helfersystem erkannt werden und nicht im laufenden Schuljahr 'aufploppen'. Auf diese Weise können nicht nur Kinder, sondern auch die Eltern und die entsprechenden Lehr- und Fachkräfte der Schulen das erste Schuljahr gut starten“, so heißt es in der Beschlussbegründung.

Der Bedarf an Sprachfördermaßnahmen ist offenbar groß im Quartier. „Innerhalb von einer Woche war das Angebot ausgebucht“, informierte Inga Jorek vom QBZ die Politiker zu den Sprachcamp-Anmeldungen. Beiratssprecher Falko Bries sprach die offiziellen Zahlen an, wonach in Huchting alle Kinder einen Platz in einer Betreuungseinrichtung erhalten haben, in der sie die Sprache lernen könnten.

Michael Horn (Linke) erklärte hingegen, dass es nicht für jedes Kind einen Platz, sondern lediglich eine Lösung gäbe. So würden einige Eltern auf Tagesmütter setzen, berichtete er. „Ich gehe davon aus, dass nicht jedes Kind einen Kita-Platz hat“, meinte auch Jorek.

Die Nachfrage nach Sprachförderung könnte sogar noch steigen, prognostizierte Falko Bries und erinnerte an das neue Wohnheim an der Obervielander Straße, durch das weitere Kinder in den Stadtteil mit Sprachdefiziten kommen könnten. Dass es weitere Zuzüge geben wird und nicht alle Kinder erfasst sind, davon ist ebenso Gregor Rietz (CDU) überzeugt. „Wir brauchen so viel Förderung wie nötig, wobei der Bedarf immer wieder angepasst werden muss“, forderte er. Offizielle Zahlen darüber, wie viele Kinder im Stadtteil weiteren Sprachförderbedarf haben, kennt Inga Jorek nicht. „Vor einem Jahr konnten wir bei der Schuleingangsuntersuchung mithilfe eines Dolmetschers direkt die Eltern auf unser Kursangebot ansprechen." Aber die neue Datenschutzverordnung sei eine zusätzliche Hürde.