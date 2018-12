Viele Fußgänger und Radfahrer queren täglich die Straße auf Höhe des Huckelrieder Friedensweges. (Walter Gerbracht)

Der Neustädter Beirat fordert eine neue Ampel für den Buntentorsteinweg auf Höhe des Huckelrieder Friedensweges. Damit soll unter anderem der Schulweg für Kinder, die aus Richtung Werdersee über den neu gestalteten Grünzug zur Helene-Kaisen-Grundschule sowie zur Grundschule am Bunten­torsteinweg laufen, sicherer werden. Die Hälfte der veranschlagten Kosten in Höhe von insgesamt etwa 100 000 Euro ist das Stadtteilparlament bereit, aus seinem Stadtteilbudget Verkehr beizusteuern.

Während seiner jüngsten Verkehrsausschusssitzung begründete das Stadtteilparlament seinen Beschluss damit, dass die Zahl der Bewohner in dem Gebiet deutlich zugenommen habe und durch zusätzliche Wohnprojekte noch weiter steigen werde. „Dies drückt sich nicht zuletzt in der Neugründung der Helene-Kaisen-Grundschule auf dem Kaisen-Bildungscampus aus, durch die gleichzeitig noch mehr Schülerinnen und Schüler die genannte Wegebeziehung nutzen“, erläutert der Beirat in seinem Schreiben an Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne).

Verkehrsaufkommen wohl gestiegen

Gleichzeitig sei auch das Verkehrsaufkommen auf dem Buntentorsteinweg gestiegen, schilderten Elternvertreterinnen beider Grundschulen ihre Wahrnehmung der Situation. Mit einem Bürgerantrag hatten betroffene Eltern bereits im zurückliegenden Jahr die Aufmerksamkeit auf die aus ihrer Sicht gefährliche Querung der Straße gelenkt.

„Eine Ampel an dieser Stelle ist bereits ein langjähriges Anliegen des Beirates“, sagte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon auf Nachfrage. Zuletzt ist dieser Wunsch aus dem Stadtteil aber bereits im Jahr 2017 vom Amt für Straßen und Verkehr abgelehnt worden.

Für Unverständnis sorgte jedoch im Verkehrsausschuss der Umstand, dass das ASV offenbar unter anderem auf Basis einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2009, die nur eine Viertelstunde andauerte, zu dieser Einschätzung kam. Diese kam damals zum Ergebnis, dass die Straße gut einsehbar ist und zwischen den Fahrzeugen ausreichend große Lücken bestehen, um den Buntentorsteinweg auf Höhe des Grünzugs auch ohne Ampel sicher überqueren zu können. Eine Mutter, deren Kind den Weg aktuell an Schultagen zweimal läuft, hatte im Mai des laufenden Jahres daher erneut die Autos, Laster und Straßenbahnen gezählt und hat gegenüber dem Beirat einen deutlich stärkeren Verkehrsfluss sowie mehr querende Passanten dokumentiert als zuletzt das ASV.

Beirat will 50 000 Euro dazu geben

Nun unternimmt der Beirat also einen neuen Anlauf, eine bedarfsgesteuerte Ampel aufstellen zu lassen. Zugleich erklärt der ­Beirat seine Bereitschaft, bis zu 50 000 Euro für die Aufstellung sowie die Unterhaltungskosten für die ersten zehn Jahre zu übernehmen.

„Wir werden neu prüfen, ob aus fachlicher Sicht dort eine Ampel Sinn macht und dem Beirat innerhalb von vier Wochen antworten“, erklärt ASV-Sprecher Martin Stellmann auf Nachfrage. Jedoch gibt er zu bedenken, dass strenge Kriterien eingehalten werden müssen, um diese teuerste und aufwendigste Variante einer Querungshilfe installieren zu können. Zebrastreifen sowie eine gesicherte Furt in der Fahrbahnmitte als Hilfe für Fußgänger und Radfahrer, die die Straße kreuzen wollen, setzten weniger hohe Hürden voraus.

Außerdem könne auch die Nähe zur Straßenbahnhaltestelle „Am Dammacker“ bei der Prüfung eine Rolle spielen. „Wir müssen klären, ob eine Ampel dort negative Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr hat“, erklärt Stellmann. Aus Sicht der Bremer Straßenbahn AG bedeutet eine Ampel jedoch keine Gefahr für die Einhaltung der Fahrpläne. „Solange wir eine Vorrangschaltung eingebaut bekommen, haben wir damit keinerlei Probleme“, versichert Unternehmenssprecher Jens-Christian Meyer. Im Gegenteil: „Für uns und unsere Fahrgäste kann es nur von Vorteil sein, wenn die Menschen dort sicher über die Straße kommen.“

Zur Sache

Stadtteilbudget

Im Beirätegesetz ist seit 2010 verankert, dass in den Einzelplänen der betreffenden Senatsressorts Stadtteilbudgets für die einzelnen Stadtteile auszuweisen sind. Die Umsetzung musste allerdings eingeklagt werden. Der Bausenator erlitt im Dezember 2015 vor dem Verwaltungsgericht eine Niederlage. Seitdem werden als erster Schritt alljährlich insgesamt rund eine Million Euro aus dem Verkehrsetat in die Regie der 22 Beiräte gegeben. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Stadtteile einen nach den Einwohnerzahlen gestaffelten Betrag. Das Geld darf von den Beiräten nur für stadtteilbezogene verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Maßnahmen ausgegeben werden. Auf andere Ressorts soll das Stadtteilbudget demnächst noch ausgedehnt werden.