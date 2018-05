Am Rande des Wanderwegs an der Ochtum nahe dem Grundstück Duckwitzstraße 69 soll die Gedenkstele entstehen. (Walter Gerbracht)

Rückenwind aus dem Neustädter Beirat erhalten die Mitglieder der Siedlergemeinschaften Grolland I und Grolland Süd, die einen Erinnerungsort für das ehemalige Kriegsgefangenenlager auf dem Gelände Duckwitzstraße 69 schaffen möchten (wir berichteten). In seinem aktuellen Beschluss begrüßt das Stadtteilparlament die Pläne ausdrücklich.

Der Geschichtsarbeitskreis der Siedlergemeinschaften sowie der Huchtinger Bürgerschaftsabgeordnete Sükrü Senkal (SPD) hatten sich dafür eingesetzt, nahe dem Grundstück Duckwitzstraße 69 am Ochtum-Wanderweg eine Gedenkstele zu errichten, die an ein dortiges Lager für sowjetische Kriegsgefangene erinnert. Das Lager soll aus sechs Holzbaracken bestanden und 250 bis 300 Kriegsgefangene aufgenommen haben.

"Unsere demokratische Gesellschaft braucht eine aktive und zeitgemäße Erinnerungskultur, um den nachwachsenden Generationen eine Auseinandersetzung mit dem verbrecherischen Regime des Nationalsozialismus zu ermöglichen", heißt es dazu in der Begründung. Aus der Kenntnis der eigenen Geschichte könne demokratisches Handeln gestärkt und die Gesellschaft ermutigt werden, sich totalitären und menschenverachtenden Ideologien entgegenzustellen.

Außerdem stellt der Beirat den geplanten Erinnerungsort auch in direkten Zusammenhang mit aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland: "Die Pflege und Entwicklung einer aktiven und zeitgemäßen Erinnerungskultur ist gerade heute besonders wichtig, wo von im Bundestag vertretenen rechtsextremen Parteien gefordert wird, das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu beenden", so die Formulierung.

Dies nahm jedoch AfD-Beiratsmitglied Jürgen Hauschild zum Anlass, als einziger gegen den Antrag zu stimmen. "Ich hätte dem Vorhaben zugestimmt, weil ich es richtig finde, zeitgemäß an die Verbrechen des Naziregimes zu erinnern", sagte er gegenüber dem WESER-KURIER. Dann aber habe er "die pauschale Verunglimpfung der AfD als eine rechtsextreme Partei" in dem Antrag gelesen. Daher hätte er das Papier abgelehnt.

Der Beirat Neustadt unterstützt demnach mehrheitlich das Ansinnen, sich mit der eigenen Geschichte und der des Stadtteils kritisch auseinanderzusetzen. Die mittlerweile nach Einrichtung mehrerer Erinnerungsorte an Naziverbrechen gut etablierte Zusammenarbeit mit dem Verein „Erinnern für die Zukunft“ soll auch bei diesem Vorhaben fortgeführt werden.

Außerdem stellt der Neustädter Beirat fest, dass die Gestaltung des neuen Denkortes für die Stadtteile Neustadt und Huchting übergreifende Bedeutung hat. Daher solle sie auch in Absprache mit dem Beirat Huchting, der ebenfalls schon posaitive Signale abgegeben hat, vorangetrieben werden.

"Der Beirat Neustadt hat diese Idee bekanntermaßen vor geraumer Zeit ebenfalls bereits geäußert", ergänzt Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) auf Nachfrage. Die einzelnen Ansätze in dieser Richtung sollten daher unter der Federführung des Beirats nun vorangetrieben werden. Mose: "Der Verein 'Erinnern für die Zukunft' sowie der Beirat Huchting sowie weitere Interessierte werden auf gleicher Augenhöhe ebenfalls eingebunden."