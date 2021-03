Der Platz an der Gottfried-Menken-Straße wirkt desolat, findet der Neustädter Beirat. (Roland Scheitz)

Die Abfallkörbe quellen über, im Gebüsch um die Bäume herum liegen weggeworfene CDs, Taschentücher und weiterer Müll. Auch die Pflastersteine des kleinen Platzes an der Gottfried-Menken-Straße in der Gartenstadt Süd haben schon bessere Tage gesehen. Einige stehen hoch. Der Beirat Neustadt sieht dringenden Verbesserungsbedarf an dieser Stelle.

Dreimal in der Woche findet hier ein Wochenmarkt statt, an diesem Donnerstagmittag hat er Pause. Der Platz wirkt ohne die Marktstände wie ein Flur zwischen Parkplätzen, den die Menschen nur hastig überqueren, um zu den angrenzenden Läden zu kommen. Tabakwaren und Zeitschriften kann man dort kaufen, ein Bäcker, eine Kneipe und ein kleiner Supermarkt sind da. Der nur gelegentlich geöffnete Schnäppchenmarkt hat zurzeit geschlossen. Was mit dem markanten Gebäude langfristig passiert, ist derzeit unklar.

Der Platz könnte das Herzstück der Gartenstadt Süd sein, finden die Mitglieder des Neustädter Beirates, auch wenn er nicht einmal einen Namen trägt. Ein schön gestalteter Treffpunkt, an dem die Anwohner zusammenkommen und sich gerne aufhalten. Wie das funktionieren kann, haben die Stadtteilpolitiker auf Initiative der SPD während ihrer jüngsten Online-Sitzung besprochen.

„Der Platz ist in einem desolaten Zustand, daher brauchen wir Sofortmaßnahmen, um die drängendsten Probleme zu lösen“, sagte Wolfgang Schnecking (SPD). So sollen Stolperfallen beseitigt, die Beete eingefasst und gepflegt sowie die Verkehrssicherheit verbessert werden. Denn momentan sei beispielsweise der Überweg vom Platz zum gegenüberliegenden Supermarkt nicht barrierefrei möglich.

In einem zweiten Schritt ginge es darum, den Platz so auszubauen, „dass er der Nachbarschaft eine Perspektive bietet“, so Schnecking. Michael Breidbach, der für die Sozialdemokraten als sachkundiger Bürger im Einsatz ist, forderte: „Nicht nur die neuen Stadtquartiere brauchen eine gute Infrastruktur, auch in älteren Wohngebieten müssen die Plätze gut ausgestattet sein, damit sich die Menschen dort gerne aufhalten.“

Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) verwies auf städtebauliche Aufwertungen in Ortsteilen wie in Huckelriede, im Hohentor und der vorderen Neustadt in den vergangenen Jahren. „Dort hat sich die Lebensqualität erhöht, aber die Entwicklung in der Gartenstadt Süd wurde darüber etwas vergessen, das ist nicht richtig.“

„Hier hat sich schon ein bisschen getan“, sagte Anwohnerin Eveline Reichhenke wenige Stunden zuvor auf dem Platz nach ihrem Einkauf in der Bäckerei. Ein Bücherschrank zum Tauschen von Lektüre, Nachbarschaftsfeste der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba und weitere Aktionen auf dem Platz, die zum Teil der Beirat mitfinanziert hatte. Auch Geld für eine Bank und weitere Kleinigkeiten hatte das Stadtteilparlament aus seinem Budget zur Verfügung gestellt.

Im Winter sei der Platz am wenigsten schön, räumt die Anwohnerin ein. „Aber im Frühjahr, wenn die Narzissen hier in den Beeten blühen, sieht er besser aus“, findet Reichhenke. Wünsche hat sie trotzdem parat, um sich wohler fühlen zu können: Besser gepflegte Beete zum Beispiel und Fahrradständer fallen ihr spontan ein. „Und ein Parkhaus wäre schön, weil es hier zu wenig Stellplätze gibt“, sagt die Anwohnerin mit Blick auf die Autos, die mitten auf dem Platz jenseits der Parkbuchten abgestellt sind.

Illegal abgestellte Autos sind ohnehin ein Zankapfel rings um den Platz. Die Elterninitiative „Sichere Wege für Kinder“ (Siweki) kämpft seit Jahren vergebens für freie Gehwege und eine Querungshilfe über die Thedinghauser Straße an dieser Stelle. Damit die Mädchen und Jungen, die auf der anderen Seite des Platzes in die Grundschule gehen, dort sicher über die Straße kommen. Eine Forderung, der sich der Neustädter Beirat in seinem einstimmigen Beschluss zur Platzgestaltung nun anschließt.

„Jede Maßnahme für sichere Schulwege kommt auch den älteren Menschen aus der Nachbarschaft zugute, die auf die Nahversorgung angewiesen sind, weil sie weniger mobil unterwegs sind“, sagte Wolfgang Köhler-Naumann von der Initiative „Verkehrswende Neustadt“ während der Beiratssitzung.

Ein verkehrssicherer und ordentlicher Zustand sei Voraussetzung für die Nutzung des Platzes, schreibt der Beirat an die zuständige Baubehörde. „Ohne kurz - und mittelfristige Investitionen, werden sich die Marktbetreiber und die ansässigen Gastronomen von dem Standort verabschieden“, steht in dem Beiratsbeschluss. Der Zusammenbruch dieser Infrastruktur würde auf Dauer daher die Lebensqualität des Ortsteils stark beschädigen.

Zur Sache

Sichere Schulwege in der Neustadt

fordert die Elterninitiative Siweki (Sichere Wege für Kinder) nicht nur in der Gartenstadt Süd, sondern im ganzen Stadtteil ein. In einem Forderungskatalog an Bau- und Innenbehörde haben die engagierten Mütter 2020 zehn Orte aufgelistet, die aus ihrer Sicht für Kinder gefährlich sind und entschärft werden müssten. Neben einer Querung über die Thedinghauser Straße auf Höhe des Platzes an der Gottfried-Menken-Straße wollen sie unter anderem auch eine Ampel am Buntentorsteinweg erstreiten, damit der Huckelrieder Friedensweg sicherer nutzbar ist. Außerdem fordern sie Tempo 30 im gesamten Stadtteil und stärkere Kontrollen von Autos, die Schulwege zuparken.