Neustadt. Schnellfahrer und vor allen Dingen unzählige Autofahrer, die ihre Wohnstraße als Abkürzung zur Hochstraße nutzen, haben Anwohner der Hohentorsheerstraße dazu veranlasst, sich mit einem Bürgerantrag an den Beirat Neustadt zu wenden. Ihr Ziel: sieben Maßnahmen, um mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger sowie weniger Durchgangsverkehr zu erreichen, der sich dort außerdem an die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 halten soll.

Nun hat die Bürgerinitiative Hohentor einen ersten Etappensieg errungen: Die Hohentorsheerstraße darf in Zukunft nicht mehr von der Neuenlander Straße aus befahren werden. So hat es der Neustädter Bauausschuss kürzlich einstimmig beschlossen.

Der Vorschlag stammt vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Die Beiratsmitglieder hatten ursprünglich gefordert, die Hohentorsheerstraße vom Kreisel Pappelstraße bis zur Neuenlander Straße zur Einbahnstraße zu erklären, um den unerwünschten Schleichverkehr zu unterbinden. Das hätte allerdings auch für Anwohner Nachteile gebracht, da sie ihre Straße nicht mehr in beide Richtungen hätten befahren dürfen, argumentierte nun das ASV in einem Antwortschreiben an den Beirat.

Allerdings geben die Fachleute zu bedenken, dass aufgrund der unterbundenen Abbiegemöglichkeit von der Neuenlander Straße aus fortan mehr Verkehr in die naheliegenden Wohnstraßen Elbstraße und Erlenstraße abfließen könnte. Ein Einwand, der offenbar bei der Entscheidung nur eine untergeordnete Rolle für die Verkehrsausschussmitglieder gespielt hat.

Diese sahen sich zudem dem Vorwurf der Bürgerinitiative ausgesetzt, nur schwerfällig auf ihren Antrag reagiert zu haben. "Es entsteht ein falsches Bild, wenn Sie davon ausgehen, dass wir das alleine entscheiden können", verteidigte daraufhin Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) die Arbeit der ehrenamtlichen Stadtteilpolitiker. Wenn die Fachbehörde sachliche Gründe anführe, warum manches nicht umsetzbar sei, müsse der Beirat das akzeptieren oder andere Lösungsvorschläge ins Spiel bringen.

Außerdem gebe es noch die weitere Möglichkeit, dass Stadtteilbudget des Beirates für bestimmte Verkehrsprojekte einzusetzen, falls die Behörde aus Kostengründen eine Umsetzung ablehnt, erläuterte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Auf die Umsetzung der neuen Verkehrsführung zwischen Neuenlander Straße und Hohentorsheerstraße müssen die Anwohner trotz der Entscheidung des Bauausschusses wohl noch eine Weil warten. "Sofern uns der Beschluss vorliegt, werden wir den Auftrag sofort erteilen", versichert ein ASV-Sprecher auf Nachfrage. Dennoch sei aufgrund der übervollen Auftragsbücher der Auftragnehmer sowie der Jahreszeit damit zu rechnen, dass das Abbiegeverbot nicht sofort eingerichtet werde.

Entstanden ist die Problematik mit dem Schleichverkehr im Hohentor durch die Sperrung der direkten Auffahrt auf die Hochstraße von der Neuenlander Straße aus. Der Wunsch des Beirates und der Anwohner im Hohentor, das Abbiegen auf die B6 Richtung Stephani-Brücke wieder zu ermöglichen, bleibt wohl vorerst unerfüllt, teilt das ASV in seinem Antwortschreiben mit. Voraussetzung dafür sei der Ringschluss der A 281, insbesondere im Bremer Süden. Denn Ziel sei es, dass die aus Süden kommenden Fahrzeuge über das Fernstraßennetz auf die Stephani-Brücke geführt würden "und sie nicht das städtische Verkehrsnetz zu diesem Zweck nutzen", so die Begründung.