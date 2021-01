Stadtteilpolitiker wollen Altenheim schützen

Beirat will Tempo-Flickenteppich wie am Osterdeich vermeiden

KARIN MÖRTEL

Vor der Grundschule abbremsen und am Altersheim wieder Gas geben? Das will der Beirat Obervieland an der Alfred-Faust-Straße verhindern.