Bei der Umsetzung des Fahrradmodellquartiers wünscht sich der Beirat Neustadt in der Straße Neustadtswall mehrere Hochpflasterungen. (Walter Gerbracht)

Der Neustädter Beirat präzisiert mit einem aktuellen Beschluss seine Forderung an die Planer des Fahrradmodellquartiers, die Straße Neustadtswall in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Wie berichtet, sind im Verlauf der Straße bislang zwei Hochpflasterungen vor der Diskothek "Modernes" sowie im Bereich der Hochschul-Mensa angedacht. Dies wünscht sich der Beirat nun zusätzlich noch für den Übergangsbereich zwischen Süderstraße und Neustadtswallanlagen. Er bezieht sich dabei auf seine guten Erfahrungen mit einem entsprechenden Umbau in Höhe der Delmestraße auf der gegenüberliegenden Seite der Neustadtswallanlagen.

"Der Übergang von den Neustadtswallanlagen in Richtung Süderstraße (...) gehört in der Neustadt zu den am meisten frequentierten Rad- und Fußgängerrouten von Nord nach Süd", argumentierte Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne). Daher sei ein besonderer Schutz für Fußgänger und Radfahrern erforderlich, zumal es dort schon mehrfach Unfälle zwischen Autos und Radfahrern gegeben habe, heißt es in dem Beschluss. Bereits im Vorfeld hatte Meike Jäckel vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) diesen Vorschlag begrüßt, jedoch auf die fehlenden Mittel zur Umsetzung hingewiesen, da diese Maßnahme nicht im Fahrradmodellquartier eingeplant war. Der Beirat erwägt daher, die Mehrkosten aus seinem Stadtteilbudget zu betstreiten, sollten die "erforderlichen Mittel dem ASV nicht aus der Maßnahme oder anderen Haushaltstiteln zur Verfügung gestellt werden können."

In diesem Zusammenhang fordert das Stadtteilparlament zudem explizit die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz dazu auf, "das Budget des Fahrradmodellquartiers mit finanziellen Mitteln aus ihrem Ressort aufzustocken". Mose hält das für gerechtfertigt, "weil wir denken, dass die Hochschule auch von der Maßnahme Fahrradmodellquartier am Neustadtswall profitiert". Angesichts knapper Kasse für das Projekt wäre daher eine Beteiligung vonseiten der zuständigen Behörde sehr zu begrüßen.