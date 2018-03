Edith Wangenheim (Kuhaupt)

Im laufenden Schuljahr sind über 370 Erstklässler mehr als im Vorjahr eingeschult worden. An der Grundschule Rablinghausen hatte die Bildungsbehörde daher wie berichtet eine der 15 zusätzlichen ersten Klassen in der Stadt eingerichtet. Das führt nun zu einer Kettenreaktion: Es wird zu eng an der Schule, weil dort künftig bis auf Weiteres jedes Jahr drei statt bisher zwei neue Klassen pro Jahrgang starten. Dafür fehlen Klassenzimmer.

Nun sollen laut Bildungsbehörde zunächst Mobilbauten auf dem Schulhof aufgestellt werden, bis ein Anbau mit einer Mensa und weiteren Klassenräumen fertiggestellt ist. Schulleiterin Ulrike Weiß zeigte sich auf der jüngsten Beiratssitzung in Woltmershausen erleichtert darüber, dass es künftig mehr Platz für ihre Schüler geben wird. Denn bislang mussten die Kinder auf ihren Musikraum verzichten, damit die neue Klasse einen eigenen Raum beziehen konnte. Komme jährlich eine weitere Klasse dazu, reicht diese Behelfslösung jedoch auch nicht mehr aus.

Der Beirat befürwortet in einem aktuellen Beschluss die Aufstellung der Container. Der zusätzliche Platz an der Schule ist aus Sicht der Lokalpolitiker aber nur eine absolute Notlösung für den Stadtteil – das betont Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD): "Wir sind darüber nicht glücklich, aber es ist eine Interimslösung, mit der wir leben können."

Insgesamt werden an sechs der 74 Bremer Grundschulen Container aufgestellt, darunter auch wie berichtet an der Valckenburghstraße neben der Wilhelm-Kaisen-Oberschule. Dort soll in den kommenden Jahren eine komplett neue "Helene-Kaisen-Grundschule" in einem Neubau entstehen (siehe nebenstehender Bericht).

In Woltmershausen dringt der Beirat derweil auf einen schnellen Baubeginn der Mobilbauten. Diese sollen bis zum Schuljahresbeginn im Spätsommer zur Verfügung stehen, so der Zeitplan der Bildungsbehörde.

Perspektivisch wird die Schule auch noch weitere Herausforderungen zu bewältigen haben: Für das Schuljahr 2024/2025 ist die Umstellung auf den Ganztagsbetrieb geplant.