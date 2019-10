Beiratspolitiker feilen an Zukunft des Stadtteils

Ein Areal mit viel Zukunft: das Tabakquartier in Woltmershausen. (Detmar Schmoll)

Damit der Masterplan zum Tabakquartier bei der Baudeputation vorgelegt werden kann, braucht die Baubehörde bis Ende November unter anderem eine Stellungnahme des Woltmershauser Beirates. Weil die Planung des neuen Wohn- und Arbeitsortes so komplex ist, hat das Stadtteilparlament extra den Fachausschuss „Stadtentwicklung Vorderes Woltmershausen“ gegründet, der kürzlich zum ersten Mal zusammengekommen ist, um die Stellungnahme des Beirates inhaltlich vorzubereiten.

„Der ,Masterplan Vorderes Woltmershausen‘ hat uns alle sehr gefreut und wir sind gespannt, was passiert“, sagte Fachausschusssprecher Simon Beckmann (Grüne). Und er legte sogleich die Positionen seiner Partei dar. „Ich finde es schade, dass es keinen Fließtext zum Masterplan gibt. Es ist daher schwierig, darauf einzugehen“, meinte Beckmann. Bisher existiert lediglich die Präsentation der Behördenvertreter und Stadtplaner, die während der Beiratssitzung im September vorgestellt wurde und die auch auf der Website des Ortsamtes einsehbar ist. Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon beruhigte: „Der Fließtext ist in Bearbeitung“.

Weiter sagte der Vertreter der Grünen: „Wir glauben, dass der Masterplan einen ziemlichen Einfluss auf den Stadtteil haben wird“. Es sei davon auszugehen, dass es durch die Neuplanung eine Verschiebung der Ortsmitte geben werde. Was die Grünen aber am meisten gefreut habe, sei der geplante Gleispark, der Grünflächen zur Erholung, zum Spielen oder zum Auslauf von Hunden bieten könne. Wobei er auch den Punkt der Finanzierung ins Auge fasste: „Das ist der Teil des Masterplans, der nicht durch Investoren finanziert wird, sondern durch die Stadt.“

Grüne befürworten das Mobilitätskonzept

Das „ambitionierte Mobilitätskonzept“ stößt bei den Grünen ebenfalls auf Zustimmung. Der Bereich des ÖPNV werde sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren verändern, und der Masterplan sehe voraus, dass sich die Nutzung der Verkehrsmittel ändern werde: Während 2008 im Vorderen Woltmershausen noch 44 Prozent der Bewohner ein eigenes Auto gehabt hätten, sieht der Masterplan eine Verringerung dieser Zahl auf 25 Prozent im Jahre 2030 voraus.

Kritisch betrachten die Grünen jedoch die Stellplatzverordnung von 0,8 pro Einwohner: „5000 zusätzliche Menschen hieße 4000 neue Autos“, rechnete er vor, „das kann nicht funktionieren.“ Der Masterplan hingegen schränke die Nutzung des Autos ein.

Auch die angedachte, neue Unterführung durch den Bahndamm sehen die Grünen als notwendig an, doch Simon Beckmann sagte im Hinblick auf die Machbarkeit auch: „Es ist keineswegs sicher, dass die Unterführung gebaut werden kann.“ Dennoch müsse der Tunnel unbedingt kommen, „sonst haben wir hier eine zweite Überseestadt“. Das Thema Verkehr sei seiner Ansicht nach das, was besonders im Auge behalten werden müsse – und zusätzlich der Gleispark.

Edith Wangenheim betonte, die SPD stehe zu dem bereits bestehenden Zentrum, das es in Woltmershausen gebe. „Und mit uns kann man nichts machen, was eine Unterbrechung der Buslinie 24 bedeutet.“ Auch Wangenheim forderte sowohl Planungssicherheit für den geplanten Tunnel als auch für zusätzliche Zufahrten zum Justus-Grosse-Gelände: „Das kann nicht alles über die bestehenden Straßen gehen.“ Auf die kritische Finanzierung der Grünflächen wies die Beiratssprecherin ebenfalls hin. Sie zeigte sich überzeugt: „Wir hauen hier Pflöcke in die Erde für die Zukunft unseres Stadtteils.“