Die Beratungsstellen für Geflüchtete erhalten von der Sozialsenatorin mehr Geld und können ihr Angebot ausbauen. (Roland Scheitz)

„Da es hier nicht solche Strukturen wie zum Beispiel in Huchting mit seinem Quartierszentrum gibt, ist für mich eine Aufstockung auf eine volle Stelle sehr wichtig“, sagt Cornelia Cordes, die in der Beratungsstelle Unterstützung im Quartier (UiQ) der Inneren Mission in Woltmershausen tätig ist. Und die von der Mittelerhöhung der Sozialsenatorin in Höhe von 235.000 Euro profitiert, was den Beratungsstellen nun erlaubt, Ganztagesstellen zu schaffen.

„Woltmershausen ist ein strukturschwacher Stadtteil, es ist wichtig, hier zu beraten.“ Der Bedarf sei auf jeden Fall da, doch die Menschen wüssten oftmals gar nicht, dass es sie und ihr Angebot gibt. Nun hoffe sie, dass viele Klienten zu ihr kommen werden. „Ich kann nun die Menschen besser beraten“, sagt sie über die Aufstockung. „Eine halbe Stelle ist ein Tropfen auf den heißen Stein und wir sind froh, dass die Stellen aufgestockt werden.“

Vier Monate sei ihre Stelle nicht besetzt gewesen, bevor sie im Juni 2020 mit ihrer Arbeit begonnen habe. Nun kämen zehn Klienten pro Woche, um sich beraten und helfen zu lassen. „So ein Jobcenterbescheid ist schon mal unverständlich“, sagt sie. Hauptsächlich gehe es um Anfragen von Behörden, doch Beratungsbedarf herrsche auch bei den Themen Schule, Kita oder schlichtweg Lebensorientierung. Nur eine Rechtsberatung könne sie nicht anbieten, doch dann könne sie weiterverweisen. „Dieser Job ist wichtig“, sagt sie und diese wichtige Arbeit soll jetzt auch ein neues Büro bekommen, zentral im Stadtteil und am liebsten an der Woltmershauser Straße. Ihr Appell: „Wer Büroräume in der Woltmershauser Straße hat, bitte melden.“

Melanie Wille-Bartsch ist für Ankommen im Quartier (AiQ) in Huckelriede als Beraterin tätig und meint: „Es hat sich gezeigt, dass es großen Gesprächsbedarf gibt und dieser Bedarf steigt.“ Noch immer gebe es neu angekommene Menschen, die Hilfe benötigten, es gebe aber auch einen Folgebedarf: „Dann kommen die Menschen mit veränderten Fragestellungen wieder.“ Dann gehe es beispielsweise um Deutschkurse, um die Arbeitsstelle und die Frage, ob der Verdienst ausreicht, um vom Jobcenter loszukommen. „Wie sich das Leben ändert, so ändert sich auch die Fragestellung“, fasst sie zusammen. Dabei sei das Vertrauen ihrer Klienten groß – „es gibt nun mal häufig keine Verwandten, die man fragen kann. Da geht es oftmals um eine persönliche Einschätzung.“ Nun biete die Aufstockung die Möglichkeit, einen zusätzlichen Beratungstag anzubieten.

Das Angebot von AiQ gliedert sich auf in die Bereiche Beratung, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen, wobei der Schwerpunkt in Huckelriede auf Veranstaltungen liegt, etwa mit „Marie schnackt“, dem Sprachcafé. Das fällt derzeit wegen der Pandemie aus, doch Melanie Wille-Bartsch hofft, dass sie bald wieder Veranstaltungen anbieten kann. „Es werden immer wieder Bedarfe gemeldet, die ich zeitlich nicht schaffe. Da sehe ich jetzt Chancen, zum Beispiel für einen Deutschkursus.“ Und zwar einen „kleinschrittigen“ Kursus, etwa für Frauen, die nur zwei oder drei Jahre zur Schule gegangen sind und denen das Lernen schwer fällt.

„Ich freue mich, dass durch die Aufstockung unsere Arbeit wertgeschätzt wird“, sagt sie. Im Schnitt nehmen 16 Menschen pro Woche die Möglichkeit der Beratung wahr: „Deshalb ist es nun schön, mehr Zeit zu haben.“

Bis vor Kurzem war Anna Lazareva je zur Hälfte für die AiQ-Beratungsstellen in Kattenturm und im Schweizer Viertel in Osterholz zuständig, die Aufstockung auf eine volle Stelle versetzt sie nun in die Lage, sich voll auf das Schweizer Viertel zu konzentrieren, die Stelle in Kattenturm wird derzeit ausgeschrieben. Viel Vernetzungsarbeit habe sie in Kattenturm betrieben, sagt sie, wobei durch Corona diese Arbeit nicht ganz so einfach war. Digital und telefonisch habe sie Kontakt halten können – eine wichtige Arbeit, denn: „Wenn man vernetzt ist, ist das die halbe Miete“, danach komme die andere Hälfte, die Beratung. In den vergangenen Wochen seien es durchschnittlich sieben Hilfesuchende pro Woche gewesen, die sich mit Problemen an sie gewandt hätten, etwa zum Thema Digitalisierung: „Wie schreibe ich eine E-Mail, wie schreibe ich einen formellen Text? Wie füge ich einen Anhang hinzu?“ Es seien eher niedrigschwellige Themen gewesen, etwa wenn eine Behörde eine Kopie per E-Mail haben wollte: „Das kostet Zeit“, sagt sie. Ein anderes Thema, das von den Klienten häufig zur Sprache kam, war das Thema Nachhilfe: „Besonders die Eltern aus bildungsfernen Haushalten waren da aufgrund der Digitalisierung überfordert. Die Kinder bekamen Tablets von der Schule, doch viele Haushalte haben ja keinen Computer.“ Auch sei es um Anträge für Arbeitslosengeld gegangen, weil viele Menschen aufgrund von Corona den Job in der Gastronomie, im Hotel oder als Reinigungskraft verloren haben. „Und danach dann Bewerbungen, die laufen ja vielfach online. Diese Leute habe ich in den vergangenen Monaten begleitet.“

Nun ist sie ganz für das Schweizer Viertel zuständig und sie freut sich auf mehr Vernetzungsarbeit: „Dann kann ich mich auch regelmäßig mit den einzelnen Akteuren im Stadtteil verabreden und regelmäßig Quartierssitzungen besuchen.“ Und an Schulungen könne sie nun auch teilnehmen. Auch persönlich sei es nun einfacher: „Ich bin ja nicht die Einzige, die zwei Teilzeitstellen hatte. Da musste ich dann immer umschalten.“ Deshalb freue sie sich, nun eine volle Stelle zu haben, um darin all ihre Energie einbringen zu können: „Das ist für mich als Person besser, aber auch für den Stadtteil.“