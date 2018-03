Für dieses Projekt hat der Kulturladen Huchting 100 Menschen mit Migrationshintergrund porträtiert, die in dem Stadtteil leben und arbeiten. Ihre individuellen Geschichten von Heimat, Aufbruch, Hiersein und Zukunft sind mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln ins Bild gesetzt worden. Die Berliner Ausstellung zeigt daraus eine Auswahl von 23 großformatigen Foto-Porträts. Darin eingearbeitet sind biographische Motive, die etwas vermitteln über die Porträtierten, ihre Wurzeln oder die Menschen, die sie auf ihrem Weg in die deutsche Gesellschaft begleitet haben. In Audioporträts berichten die Beteiligten darüber, welche Faktoren zur erfolgreichen Integration beigetragen haben. Auf kalligraphisch gestalteten Koffern beschreiben die Porträtierten in Gedichtform, was ihnen das Gefühl gibt, „angekommen“ zu sein.

Die Bevollmächtigte des Landes Bremen beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, Staatsrätin Ulrike Hiller, betonte anlässlich der Ausstellungseröffnung: „Um die Geschichte der Migration in Deutschland erzählen zu können, müssen wir die Geschichten der Zugewanderten kennen. Die Porträtsammlung leistet hierzu einen wertvollen Beitrag.“

Die Ausstellung „100% mensch“ des „Kulturladens Huchting“ ist bis zum 29. Juni werktags von 10 bis 15.30 Uhr in der Landesvertretung Bremen beim Bund, Hiroshimastraße 24, 10785 Berlin, zu sehen. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 030-26930-165 oder per Mail an veranstaltungen@lvhb.bremen.de wird gebeten. Im Begleitprogramm der Ausstellung lädt die Bremer Landesvertretung in Berlin für Donnerstag, 7. Juni, ab 19 Uhr zu einer öffentliche Diskussionsveranstaltung ein. Anschließend gibt es noch ein Konzert der „Zollhaus-Boys“, einer Gruppe von vier jungen syrischen Bremer Neubürgern.

Der Kulturladen Huchting ist eine Stadtkultureinrichtung, die Angebote der kulturellen Bildung unter anderem in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Foto und Video, Bildende Kunst sowie Sprachen an alle Alters- und Bevölkerungsgruppen in dem Stadtteil und darüber hinaus richtet. Seit 2006 entwickelt der Kulturladen schwerpunktmäßig stadtteilbezogene interkulturelle und interreligiöse Projekte, die sich künstlerisch mit den Themen Migration, Integration, Heimat, Flucht und Ankommen auseinandersetzen. Die Vertretung des Landes Bremen beim Bund präsentiert die Vielfalt des Zwei-Städte-Staates unter anderem durch Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen oder andere kulturelle Events.