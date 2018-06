Student Sebastian Maudanz (22) und seine Kommilitonin Tina Fischer (21) checken gemeinsam mit Professor Olaf Frommann das Modell der Fw 200 Condor, an dem seit Monaten gebaut wurde. (fotos: Walter Gerbracht)

Neustadt. Da stehen sie frisch montiert und abflugbereit: die Focke-Wulf Fw 200 Condor und die VFW 614. Die beiden Legenden des Bremer Flugzeugbaus können allerdings keine Passagiere aufnehmen, denn es sind nur Modelle. Studierende der Hochschule Bremen haben sie im Maßstab 1:10 weitestgehend originalgetreu nachgebaut und fiebern nun der praktischen Erprobung entgegen. Beim Modellflugtag der Flugsportgruppe Airbus am Sonnabend, 23. Juni, in Hellwege sollen die Condor und die VFW 614 abheben.

Nur ein paar hundert Meter vom Hochschulstandort an der Flughafenallee entfernt schrauben Rentner auf dem Airbus-Gelände an einer „richtigen“ Condor, die später in einem Berliner Museum gezeigt werden soll (wir berichteten in der Hauptausgabe). Das in Bremen in den 1930er-Jahren von Chefkonstrukteur Kurt Tank und seinen unterstützenden Ingenieuren entwickelte viermotorige Langstreckenflugzeug gilt als besonders fortschrittliches Modell, das den weiteren Flugzeugbau stark beeinflusste. 1938, also vor 80 Jahren, überquerte die Condor als erste Passagiermaschine den Atlantik nonstop.

Angehende Flugzeugbauer und Piloten haben die Condor nun in der Hochschule Bremen detailliert nachgebaut, ohne sich jedoch auf die historischen Baupläne stützen zu können. Nur Fotos und die Zahlen zu den Abmessungen lagen ihnen vor. So mussten sie den fliegenden Oldtimer quasi neu konstruieren, unzählige Berechnungen anstellen und immer wieder testen.

VFW 614 in kleiner Serie

Eine andere Gruppe von Studierenden hat unter den gleichen Bedingungen den Bremer Düsenjet VFW 614 nachgebaut. Dieses Flugzeug wurde in den 60er-Jahren entwickelt und absolvierte 1971 seinen Erstflug. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 780 Stundenkilometer. Die kleine Serienfertigung lief in den 70er-Jahren in Lemwerder bei den Vereinigten Flugtechnischen Werken (VFW) an. Der Bremer Freundeskreis der VFW 614, der sich vor allem aus ehemaligen VFW-Mitarbeitern zusammensetzt, gab den Studierenden in den vergangenen Wochen einige Tipps, um das Modell so perfekt wie möglich herzustellen.

Zwei elektrisch angesteuerte Impeller −das sind von einem ringförmigen Gehäuse umschlossene Propeller − simulieren am knapp 14 Kilogramm schweren Modell die beiden Strahlentriebwerke des Originals und bringen es auf eine Schubkraft von je 45 Newton oder 4,5 Kilogramm. Bei einem ersten Test brauchte das Modell 70 Meter Rollstrecke auf Rasen, ehe es abhob.

Olaf Frommann, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Hochschule Bremen, begleitete die jungen Leute konstruktiv und kritisch bei den Arbeiten an den Modellen. Und er wird die Leistungen der Studierenden, die auch noch einen Bericht mit den Berechnungen und Zeichnungen abliefern müssen, am Ende benoten.

„Im Verlauf des Modellbaus an der VFW 614 gab es häufiger mal Punkte, wo es hakte und Sachen nicht gepasst haben“, räumt Sebastian Maudanz, Student im sechsten Semester, ein. Aber gerade an diesen Punkten könne man viel lernen, sagt seine Kommilitonin Tina Fischer.

Für das Condor-Projekt machten sich insgesamt 13 junge Frauen und Männer zu Beginn des Wintersemesters im Oktober an die Arbeit. Die theoretischen Vorbereitungen dauerten bis zum Januar, erst dann ging die praktische Arbeit los. Zwar wurden auch moderne computergesteuerte CAD-Konstruktionshelfer und CNC-Fräsen eingesetzt, doch es musste anschließend noch viel Handarbeit geleistet werden. Etliche Einzelteile unter anderem aus Balsaholz musste das studentische Team aussägen, schleifen, spachteln, lackieren und folieren. „Erst wurde gerechnet, gerechnet und gerechnet, dann hatten wir immer wieder neu auftauchende technische Probleme zu lösen“, sagt Sebastian Bening, Student im sechsten Semester und sozusagen einer der studentischen Projektleiter. „Beim teamorientierten Arbeiten haben wir viel gelernt, der Modellbau hat richtig Spaß gemacht“, betont er. Dieser Arbeitsprozess entspreche durchaus dem, wie beim industriellen Flugzeugbau vorgegangen werde, sagt­ Professor Frommann. Das fertige Condor-Modell ist gut zwei Meter lang, hat eine Spannweite von mehr als drei Metern und wiegt zwölf Kilogramm. Angetrieben wird es von vier Elektromotoren zu je 1,5 Kilowatt. Die Studierenden hoffen, dass sich die Condor beim Modellflugtag „mindestens zehn Minuten in der Luft hält“.

Bei einem Motorentest sei nach fünf Minuten Laufzeit schon ein Drittel der Akku-Kapazität verbraucht gewesen. Die Platzierung der relativ schweren Akkus im Modell sei eine der schwierigeren Fragen gewesen, denn der Schwerpunkt müsse stimmen. Welche Höhe das Condor-Modell erreicht, ist noch ungewiss. Modellflugzeuge dürfen maximal 100 Meter hoch fliegen.

Weitere Informationen

Der Modellflugtag auf dem Flugplatz Weser-Wümme in Hellwege findet am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Die Flugsportgruppe Airbus Bremen veranstaltet ihn im Rahmen des Bremer Luft- und Raumfahrt-Jubiläumsjahres. Alle interessierten Modellbauer sind eingeladen, flugfähige Flugzeugmodelle dort vorzuführen, besonders willkommen sind solche, die einen Bezug zur Bremer Luftfahrtgeschichte haben. Der Flugplatz, Stelle 4, 27367 Hellwege, liegt etwa 30 Kilometer östlich von Bremen. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos unter www.edwm.de oder www.airbe-bremen.de.