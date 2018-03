Den Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeitern bietet die BTV einen zehnwöchigen Trainingskursus an, der am Montag, 16. April, von 16.30 bis 18 Uhr beginnt und dann immer montags zu derselben Zeit läuft. Trainerin Anne möchte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigen, wie viel Freude es machen kann, sich an frischer Luft zu bewegen und festzustellen, dass schon nach wenigen Trainingseinheiten eine Verbesserung der motorischen Fertigkeiten möglich ist. Konkret geht es um Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination.

In jedem Bereich sind bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Aber dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das macht das Sportabzeichen und ein Training dafür laut Projektpartner so attraktiv: Man kann sich ausprobieren und herausfinden, in welcher Disziplin man am ehesten die Anforderungen erfüllt und wo man noch üben muss.

Die Kriterien für Erwachsene sind nach Alter gestaffelt und können je nach erzielten Leistungen zum Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold führen. Untrainierte sollten die Prüfungen nicht ohne Vorbereitung ablegen, da das Verletzungsrisiko sonst erhöht ist. Die Prüfung kann bei der BTV und auch anderen Bremer Vereinen abgelegt werden. Die öffentlichen Termine gibt der LSB noch heraus.